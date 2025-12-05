نصائح لعلاج البلغم عند الأطفال

18 حجم الخط

البلغم والكحة من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والانفلونزا وللأسف منتشرة في وقتنا الحالي بين الصغار نايمة تقلبات الطقس واختلاط الأطفال في المدارس.

وللأسف معظم الأمهات تشكو أن البلغم والكحة تطول فترة الإصابة بهم رغم الالتزام بالعلاج، ما يقلقهن كثيرًا خوفًا على صحة الصغار.

نصائح بسيطة تساعد على علاج الكحة وطرد البلغم

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الكحة والبلغم عند الاطفال غالبا سببها نزلة برد أو نزلة شعبية أو حساسية بسيطة، وهناك نصائح بسيطة تساعد الطفل على طرد البلغم سريعا وتهدئة الكحة، منها:-

البلغم

تناول السوائل مثل الشوربة الدافئة، واليانسون، والبابونج إذا كان الطفل أكبر من عام، فالسوائل تذيب البلغم وتجعله يخرج بسهولة.

خضوع الطفل للبخار حيث ندخل الطفل الحمام ونفتح الدش الساخن، ونترك الطفل يستنشق البخار 5 إلى 10 دقائق مرتين يوميا مايريح الصدر ويفتح الشعب الهوائية.

المحلول الملحي، نقط أو بخاخ أنف قبل النوم وقبل الأكل حتى يفتح النفس ويقلل الكحة.

رفع الرأس، حيث يجب أن تكون وسادة الطفل وقت النوم اعلى قليلا من الجسم لتقليل تراكم البلغم.

إعطاء الطفل ملعقة صغيرة قبل النوم للطفل الأكبر من عام يهديء الكحة ويساعد على طرد البلغم.

تجنب المهيجات، حيث منع دخان السجائر والعطور القوية والتراب.

التدفئة الجيدة حيث يجب ارتداء ملابس مناسبة للطقس بدون إفراط.

عمل جلسات طرق خفيفة باليدين على شكل كوب تربيت خفيف على الظهر والصدر بعد البخار أو قبل النوم يساعد على نزول البلغم.

فى حالة إصابة الطفل بالسخونة العالية مع صفير فى النفس وزيادة الكحة والقيء المستمر والخمول، يجب استشارة الطبيب على الفور.

ممنوع أدوية الكحة أو مضادات حيوية بدون استشارة طبيب مختص.

