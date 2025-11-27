الخميس 27 نوفمبر 2025
صحة ومرأة

علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأول للطفل منذ ولادته وحتى إتمامه 6 أشهر من عمره ثم يتم إدخال الأكلات الخفيفة مع الرضاعة حتى إتمامه عامين من عمره.

وتراقب الأم وزن الطفل حتى تتأكد من أن لبن الرضاعة الطبيعية كاف لإشباع الطفل ونموه بشكل صحى، وعادة تفضل العديد من الأمهات اللجوء إلى اللبن الصناعي للتأكد من أن الطفل يشبع وينمو بشكل صحى.

 

الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة 

وتقول الدكتورة غادة سيد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة والرضاعة الطبيعية، إن الوزن الطبيعي للطفل عند الولادة يكون من 2 ونصف كيلو وحتى 4 كيلو، وبعد الولادة يفقد الطفل من 7 إلى 10 % من وزنه ثم بعد مرور أسبوعين على ولادته يبدأ يزيد بمعدل 150 جرام فى الأسبوع.

الرضاعة الطبيعية 

عدد مرات التبول الطبيعية عند الطفل حديثي الولادة

وأضافت غادة، أن أقل من هذه المعدلات يكون هناك مشكلة فى رضاعة الطفل، هذا بجانب مراقبة عدد مرات التبول للطفل، حيث إن اليوم الأول للطفل عقب الولادة يتبول مرة واحدة وفي اليوم الثاني يتبول مرتان، وفى اليوم الثالث يتبول 3 مرات، وفى اليوم الرابع يتبول 4 مرات وفى اليوم الخامس يتبول 5 مرات وفى اليوم السادس يتبول 6 مرات، وآلام تعرف هذه المعدلات من خلال مراقبة الحفاض وعدد مرات البلل به.

وتابعت، أنه إذا قلت مرات التبول فهذا دليل على أن الطفل لا يشبع من الرضاعة، وأيضًا متابعة الميزان مع طبيب مختص، حيث يجب وزن الطفل مرة شهريًّا مع الطبيب مع مراعاة أن يكون الطفل بدون ملابس لأخذ الوزن بدقة لأن الملابس تزيد الوزن على الميزان، لذا يجب خلع ملابس الطفل عند الميزان.

للمرأة العاملة، كيف تستعدي للعودة إلى العمل خلال فترة الرضاعة

أكلات يجب الاهتمام بتناولها أثناء فترة الرضاعة

