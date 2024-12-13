مع انتشاره بالشتاء، تعرف على طرق علاج الكحة المختلفة وأسبابها

الهدف الرئيسي من الكحة أو السعال هو حماية الشخص، فهو يخرج أشياء لا تنتمي إلى الرئتين والقصبة الهوائية، مثل الأوساخ أو الطعام المستنشق، ولكن يمكن أن يكون سببه أيضًا أشياء أخرى، وتعتمد مدة استمرار السعال على ما يسببه.

هناك عدة تصنيفات للسعال، وتشمل:

السعال المنتج، ويسمى أيضًا السعال الرطب، وينتج عنه مخاط أو بلغم.

السعال غير المنتج، وهو سعال جاف لا ينتج عنه مخاط أو بلغم.

السعال الحاد، ويأتي فجأة ويستمر لمدة 2-3 أسابيع.

السعال شبه الحاد، ويستمر هذا النوع بعد الإصابة بعدوى ويمكن أن يستمر لمدة 3-3 أسابيع.

السعال المزمن، هذا هو السعال الذي يستمر لمدة 8 أسابيع أو أكثر وقد يتطلب عناية طبية.

السعال المقاوم، هذا هو اسم السعال المزمن الذي لم يستجيب للعلاج.

أسباب السعال

توجد العديد من المحفزات الشائعة، وأهمها الفيروسات، نزلات البرد والإنفلونزا هي الأسباب الأكثر شيوعًا، وعلى الرغم من كونها مزعجة، فإن السعال "المنتج" يخرج المخاط الجرثومي من الرئتين عندما يكون الشخص مريضًا، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

ويختفي معظمها في غضون أيام قليلة، ومع ذلك، بعد نزلات البرد، تستمر بعد السعال "الجاف" لأسابيع، وقد يكون ذلك لأن السعال يهيج الرئتين.

الحساسية والربو، إذا كان الشخص يعاني منها، فإن استنشاق محفز مثل العفن يمكن أن يتسبب في رد فعل مبالغ فيه من الرئتين، حيث تحاول إخراج ما يزعجهما.

المهيجات، حتى لو لم تكن يعاني الشخص من الحساسية، فإن أشياء مثل الهواء البارد أو دخان السجائر أو العطور القوية يمكن أن تسبب لك نوبات من السعال.

التنقيط الأنفي الخلفي، وعندما يكون محتقنًا، يتساقط المخاط من الأنف إلى الحلق ويجعل الشخص يسعل، يمكن أن يصاب المريض بالتنقيط الأنفي الخلفي بسبب نزلات البرد والإنفلونزا والتهابات الجيوب الأنفية والحساسية ومشاكل أخرى.

ارتجاع الحمض، وعندما يعاني الشخص من حرقة المعدة، تتراكم أحماض المعدة في الحلق، وخاصة في الليل، ويمكن أن تهيج القصبة الهوائية والحبال الصوتية والحلق وتجعل المريض يسعل.

مرض الانسداد الرئوي المزمن، يشمل هذا واحدًا أو أكثر من ثلاث حالات خطيرة منفصلة، وهي: انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن والربو الانسدادي المزمن.

فتضعف هذه الأمراض الأنابيب في مجرى الهواء (الشعب الهوائية) والأكياس الصغيرة (الحويصلات الهوائية) التي تمرر الأكسجين إلى الدم وتزيل ثاني أكسيد الكربون، ويعد تدخين السجائر هو السبب الأكثر شيوعًا لمرض الانسداد الرئوي المزمن.

أسباب أخرى، يمكن أن تكون العديد من المشاكل الأخرى - التهاب الرئة وانقطاع النفس أثناء النوم والآثار الجانبية للأدوية - محفزات.

طرق علاج الكحة المختلفة

هذا يعتمد على السبب الإصابة بالسعال، وتكون الخيارات كالآتي:

الأدوية، يمكن أن تساعد علاجات السعال التي لا تستلزم وصفة طبية بعدة طرق، وتعمل المثبطات على تقليل الرغبة في السعال، كما تعمل مقشعات البلغم على تخفيف المخاط وتجعله أسهل في البلع.

العلاجات المنزلية، ويمكن شرب السوائل الدافئة واستنشاق الهواء الدافئ الرطب واستخدام قطرات السعال، يمكن أضفة ملعقة من العسل إلى الشاي الساخن أو اختر قطرة سعال تحتوي عليه.

تجنب المحفزات، إذا كان الشخص يعاني من الحساسية أو الربو، فيمكن إزالة المواد المسببة للحساسية من المنزل، ومن المهم إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم، واستخدام مكيفات الهواء لتصفية الهواء أثناء موسم حبوب اللقاح.

علاج لمشكلة أخرى، السعال الناتج عن الربو، والارتجاع الحمضي، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وغيرها من الحالات الطبية يحتاج إلى علاج خاص - غالبًا ما يكون بالأدوية الموصوفة الطبيًا.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

معظم أنواع السعال المستمر غير ضار، لكن لا يمكن للشخص معرفة الأسباب من تلقاء نفسه، إذا لم يتحسن السعال بعد أسبوع واحد، فهذا هو الوقت المناسب لزيارة الطبيب.

وقم بزيارت الطبيب في اسرع وقت إذا كان مصحوبًا بأي من الأعراض الأخرى التالية:

صعوبة في التنفس

ألم في الصدر

حرقة مستمرة في المعدة

سعال دموي

حمى أو تعرق ليلي

صعوبة في النوم

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