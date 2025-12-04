وفاة يوسف محمد تهز الأوساط الرياضية، اتهامات بالمنشطات وإهمال الإنقاذ ووالده يكشف الحقيقة

18 حجم الخط

السباح يوسف، توفى الطفل السباح يوسف، أحد المواهب الصاعدة في السباحة، في حادث مأساوي داخل إحدى حمامات السباحة، ما أثار حالة من الغضب والاستياء بين أسرته والجمهور الرياضي، وسط جدل حول مسؤولية اتحاد السباحة ونادي الزهور عن الواقعة.

والد السباح يوسف: الاتحاد اتهم ابني بالمنشطات وتم تشريح جثته

وقال محمد عبد الملك، والد السباح يوسف، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، إن أسرته لم تتلق أي إجابات واضحة بشأن ملابسات وفاة نجله، مؤكدًا أن جثمانه تم نقله للمشرحة وتشريحه بعد ادعاءات من الاتحاد المصري للسباحة بأنه كان يتعاطى منشطات، وهو ما نفاه تمامًا.

وأضاف أن يوسف كان يمارس السباحة منذ سن السادسة وحقق نجاحات رياضية متواصلة، وأن الاتهامات الموجهة له تعد اتهامًا جائرًا بلا أي دليل.

وأكد والد الطفل أنه لن يتنازل عن معرفة الحقيقة كاملة بشأن وفاة نجله ومحاسبة المسؤولين عن التقصير.

وزارة الرياضة: اتحاد السباحة ونادي الزهور يتحملان المسؤولية الطبية

بدوره، قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن حادثة وفاة يوسف مؤلمة، مؤكدًا أن استاد القاهرة لا علاقة له بالواقعة، وأن الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور هما المسؤولان عن الواقعة، وفقًا للقانون الذي يلزم كل نادي بتوفير فريق طبي للاعبين المشاركين في البطولات.

وأضاف الشاذلي أن الاتحاد يتسلم حمامات السباحة رسميًا قبل البطولات، وأن وزارة الشباب تنتظر نتائج تحقيق النيابة قبل اتخاذ أي عقوبات ضد المتسببين، مؤكدًا أن المسؤولية الكاملة تقع على اتحاد السباحة ونادي الزهور.

مدرب السباح يوسف: قصور واضح في إجراءات الإنقاذ والحكمة كانت غير مراقبة

من جانبه أكد مصطفى ندا، المدرب الشخصي للسباح يوسف، أن الطفل كان موهوبًا وله مستقبل واعد، معبرًا عن استيائه من الاتهامات الموجهة له بتعاطي المنشطات، مشيرًا إلى أنه طالب بمحاسبة كل من اتهم يوسف بلا دليل.

وأوضح ندا، خلال مداخلته مع شريف عامر، وجود قصور كبير في إجراءات الإنقاذ، مشيرًا إلى أن سيارة الإسعاف التي وصلت لم تكن مجهزة للتعامل مع حالة الطوارئ، وأن الحكمة المسؤولة عن السباق كانت تلعب على الهاتف أثناء وقوع الحادث، مما أدى إلى غرق يوسف أمام أعينها.

وأكد أن هذه الواقعة تكشف عن ثغرات كبيرة في تطبيق القواعد والممارسات داخل البطولات، داعيًا إلى تحقيق شامل لضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة.

