أستون فيلا يقلب الطاولة على برايتون ويخطف فوزًا مثيرًا 4-3 بالدوري الإنجليزي

حقق فريق أستون فيلا فوزًا مثيرًا على مضيفه برايتون بنتيجة 4-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم برايتون عن طريق فان هيك في الدقيقة 9، ثم أضاف الفريق الهدف الثاني عبر باو توريس لاعب أستون فيلا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 29، قبل أن يعود أولي واتكينز ويسجل هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 37 و45+7.

وفي الشوط الثاني سجل أمادو أونانا هدف أستون فيلا الثالث في الدقيقة 60، بينما أحرز دونيل مالين هدف فيلا الرابع في الدقيقة 78، قبل أن يسجل فان هيك لاعب برايتون ثالث أهداف فريقه في الدقيقة 83.

تشكيل أستون فيلا أمام برايتون

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - باو توريس - ماتسين.

الوسط: أونانا - كامارا - ماكجين.

الهجوم: مورجان روجرز - أولي واتكينز - جويساند.

تشكيل برايتون ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: فيربروجين.

الدفاع: لويس دانك - فان هيك - جرودا.

الوسط: تزيماس - مينتيه - باليبا - كاديوجلو.

الهجوم: جوميز - ويفر - دي كوبير.

