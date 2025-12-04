الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محاولات حشد للأصوات والدعاية الانتخابية بقوص قنا وأبو حمص بالبحيرة

ضبط محاولات حشد الأصوات
ضبط محاولات حشد الأصوات والدعاية الانتخابية بقوص قنا
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى متابعة سير  العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات بمحيط اللجان، حيث تمكنت الخدمات المكلفة بالتأمين فى دائرتين مختلفتين من ضبط حالتى تلاعب تهدف للتأثير على إرادة الناخبين.

تفاصيل الواقعتين

في دائرة مركز شرطة قوص بقنا، ضبطت الخدمات الأمنية أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على اللجان الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد.

وفى دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، ألقت القوات القبض على شخص بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين بهدف توجيههم للتصويت لصالحه.

إجراءات قانونية فورية

تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، واتخاذ  الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق فى كل منهما للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من قرارات.

