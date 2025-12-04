ضبط محاولات حشد للأصوات والدعاية الانتخابية بقوص قنا وأبو حمص بالبحيرة

18 حجم الخط

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها فى متابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مخالفات بمحيط اللجان، حيث تمكنت الخدمات المكلفة بالتأمين فى دائرتين مختلفتين من ضبط حالتى تلاعب تهدف للتأثير على إرادة الناخبين.

تفاصيل الواقعتين

في دائرة مركز شرطة قوص بقنا، ضبطت الخدمات الأمنية أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية كان يستعد لتوزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على اللجان الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح مرشح محدد.

وفى دائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، ألقت القوات القبض على شخص بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين بهدف توجيههم للتصويت لصالحه.

إجراءات قانونية فورية

تم التحفظ على المضبوطات فى الواقعتين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق فى كل منهما للوقوف على ملابساتها واتخاذ ما يلزم من قرارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.