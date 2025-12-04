الكشف عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نوفمبر بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر نوفمبر الماضي، والتي ضمّت 8 أسماء قدّمت أداءً مميزًا مع أنديتها خلال الأسابيع الماضية من البريميرليج.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في نوفمبر بالدوري الإنجليزي

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:

هارفي بارنز – نيوكاسل يونايتد

كيرنان ديوسبري-هول – إيفرتون

جيريمي دوكو – مانشستر سيتي

برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد

مورجان جيبس-وايت – نوتنجهام فورست

ريس جيمس – تشيلسي

ديكلان رايس – آرسنال

إيجور تياجو – برينتفورد



وسيتم الإعلان عن الفائز خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء عملية التصويت الجماهيري وتصويت الخبراء.

يتربع آرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في ختام الجولة الـ 14 من البريميرليج.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

1- أرسنال 33 نقطة

2- مانشستر سيتي 28 نقطة

3- أستون فيلا 27 نقطة

4- تشيلسي 24 نقطة

5- كريستال بالاس 23 نقطة

6- سندرلاند 23 نقطة

7- برايتون 22 نقطة

8- ليفربول 22 نقطة

9- مانشستر يونايتد 21 نقطة

10- إيفرتون 21 نقطة

11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة

12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

13- برينتفورد 19 نقطة

14- بورنموث 19 نقطة

15- فولهام 17 نقطة

16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة

17- ليدز يونايتد 14 نقطة

18- وست هام 11 نقطة

19- بيرنلي 10 نقاط

20- وولفرهامبتون نقطتان

