تموين الدقهلية يحرر 467 محضرًا في حملات على المخابز والأسواق

قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، جولات ميدانية شملت المخابز والمطاحن والأسواق بعددٍ من مراكز المحافظة، لمتابعة سير العمل والالتزام بالضوابط التموينية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المحافظ أن الرقابة التموينية لن تتوقف على المخابز والمطاحن لضمان استمرار إنتاج رغيف خبز يليق بالمواطن الدقهلاوي، مشيرًا إلي أن حملات المتابعة تتم بشكل يومي ومفاجئ في جميع المراكز والقرى، للتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية للخبز والدقيق، وتطبيق الإجراءات الصارمة ضد أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو تهدر الدعم المخصص لهم.

وشدد مرزوق على أن حق المواطن في سلعة مطابقة وسعر معلن هو خط أحمر لا يجوز المساس به، مؤكدًا أن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تتعامل بمحاسبة فورية مع أي مخالفة أو تلاعب في الأسعار أو الجودة، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بحماية المستهلك، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة وجودة تليق بالمواطن.

من جانبه أشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أن الحملات ركزت على جودة الدقيق ورغيف الخبز داخل المخابز والمطاحن، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية ومطابقتها للمواصفات وللأسعار المقررة.

وأوضح علي حسن بأن الجهود أسفرت عن تحرير 364 محضرًا بالمخابز (نقص وزن، عدم مطابقة للمواصفات، إنتاج خبز غير مطابق… إلخ)، تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، بالإضافة إلي تحرير 103 محضرًا بالأسواق (عرض سلع منتهية الصلاحية، عدم إعلان الأسعار، عدم وجود فواتير) تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

كما أوضح وكيل وزارة التموين بأنه تم ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من السلع التموينية والغذائية والبترولية، أبرزها 156 كيس سكر، 199 زجاجة زيت، 354 كيس مكرونة (تجميع سلع تموينية)، و10جراكن خَلطة فراخ بدون فواتير، و2 قاروصة سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قاروصة سجائر إضافية، و1طن دقيق، و300 كجم أرز بسمتي بدون فواتير، و1.6 طن مصنعات لحوم متنوعة (بانيه - استربس - سجق - كفتة - أوراك - لحوم بالعظم - لحوم بلدي بدون عظم) بين غش تجاري وذبح خارج السلخانة وسلع مجهولة المصدر، و432 قلم، و250 لتر سولار (تجميع مواد بترولية)، و10 شكاير دقيق فاخر، و30 شيكارة أسمدة فوسفات مجهولة المصدر، و5 أسطوانات غاز تباع بدون كارنيه معتمد.

وبين أن إجمالي المحاضر المحررة بلغ 467 محضرًا في قطاعات المخابز والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفات، واستمرار العمل بخطة متابعة يومية لتحقيق الانضباط في الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في حماية المواطن وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.