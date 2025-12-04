مدبولي يستعرض مع وزير البترول ملفات عمل الوزارة وجهود جذب الاستثمارات

18 حجم الخط

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتناول وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من الملفات وكذا الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة ونتائجها؛ استهلها بنتائج زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، موضحًا أنه قام بسلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، وكذلك مسؤولي عدد من الشركات؛ لبحث فرص تعزيز التعاون، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وبهدف جذب مستثمرين جُدد، وأيضًا تعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين.

وتطرّق المهندس كريم بدوي إلى ملف تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، في إطار الحرص على تبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات، منوهًا إلى عدد من اللقاءات والاتفاقات في هذا الصدد، ومن ذلك عقد جلسة مباحثات مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجال التعدين. فضلًا عن لقائه نظيره العماني لبحث زيادة حجم أعمال الشركات المصرية في السوق العمانية، وعقد سلسلة لقاءات ثنائية، على هامش قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025، بمسئولين رفيعي المستوى من شركات عمانية، في إطار جهود تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع قاعدة مشاركة شركات قطاع البترول المصري في مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية العملاقة التي تشهدها سلطنة عمان. وكذا بحث تعزيز التعاون والشراكة في قطاع البترول والغاز مع سفير الإمارات.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية أنه في أثناء زيارته لمدينة بيرث الأسترالية، أعلن عن حزمة حوافز جديدة أمام الشركات الأسترالية لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين. وفي ضوء حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري، تم توقيع خطابي نوايا مع جامعتي "كيرتن" و"مردوخ" بأستراليا لتطوير قدرات الكوادر التعدينية في مصر، ونقل الخبرات الأكاديمية والعلمية المتقدمة في مجال التعدين إلى الجانب المصري. وغير ذلك من ملفات التعاون مع عدد من الدول.

استمرار الحملات الرقابية لهيئة البترول بالمحافظات المختلفة لمواجهة تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر

وعلى الصعيد المحلي، تحدث الوزير خلال اللقاء عن ملف المواد البترولية وضمان استقرار الأسواق واستمرارية توفير المنتجات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية لهيئة البترول بالمحافظات المختلفة لمواجهة أية محاولات للتلاعب أو تداول منتجات بترولية مجهولة المصدر والتصدي لأعمال تهريب السولار والبنزين.

وأضاف أنه تنفيذًا لمحوري توفير المنتجات البترولية للمواطنين ودعم أنظمة السلامة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية في نظام التحكم في المخاطر وسلامة العمليات وإدارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين في الشركات التابعة للهيئة بمجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع.

تعظيم الاحتياطيات البترولية عبر تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج

وفي إطار تعظيم الاحتياطيات البترولية عبر تكثيف أنشطة الاستكشاف والإنتاج، لفت الوزير إلى ورشة العمل الثانية التي نظمتها شركة SLB العالمية (شلمبرجير) في القاهرة بالتعاون مع قطاع البترول حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز، والتي تستهدف خفض التكاليف، وزيادة الإنتاج.

ونوه المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس حول الإجراءات التنفيذية لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال، وذلك ضمن استراتيجية التحول إلى قناة خضراء. وتتمثل أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية.

