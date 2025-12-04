الخميس 04 ديسمبر 2025
سفك دماء بسبب الإتاوات، التفاصيل الكاملة لمقتل خباز داخل سوق في الشرقية

أسرة المجني عليه،فيتو
شهدت محافظة الشرقية جريمة مأساوية أودت بحياة سعيد. ع، يعمل خباز 52 عامًا، بعد تعرضه لهجوم بالسلاح الأبيض داخل سوق قرية شيبة على يد أشقاء زوج ابنته، المعروفين بفرض الإتاوات وإرهاب الباعة.

مقتل شاب تدخل لفض خلاف في الشرقية

أسرة المجني عليه تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وأكدت أسرة المجني عليه بقرية شيبة أن الحادث جاء على خلفية خلافات عائلية، بعد رفض زوج ابنته الانخراط في أعمال البلطجة، ما دفع المتهمين للانتقام من سعيد وحماه المسن.

<span style=
أسرة المجني عليه،فيتو

وأضافت الأسرة أن الهجوم كان عنيفًا ووقعت الضحيتان غارقتين في دمائهما. 

طالبت أسرته بالقصاص العادل وتطبيق القانون

نُقل الضحيتان إلى المستشفى، لكن سعيد فارق الحياة بعد أيام، فيما أوصى بالعفو عن زوج ابنته، بينما طالبت أسرته بالقصاص العادل وتطبيق القانون.

أسرة المجني عليه،فيتو

ضبط مرتكبي الجريمة 

وأفاد مصدر أمني بأنه تم ضبط المتهمين الأربعة وهم: محمد. ج، شقيقه تامر، وشقيقاتهما شيرين وسعاد، وعرضهم على النيابة العامة بالشرقية لاستكمال التحقيقات.

المجني عليه،فيتو

وشهدت القرية حالة من الحزن العميق على فقدان رجل عرف بحسن أخلاقه وطيب سلوكه، مطالبين بوقف أعمال البلطجة واستعادة هيبة القانون في الأسواق.

