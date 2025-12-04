رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 49، الصادر في 4 ديسمبر 2025، 10 قرارات مهمة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تخصيص قطع أراضي من أملاك الدولة الخاصة لإقامة مشروعات.

10 قرارات مهمة لرئيس الوزراء

-قرار رئيس الوزراء رقم 3585 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 499 متر مربع بمدينة موط التابعة للوحجة المحلية لمركز ومدينة الداخلة محافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة لإقامة مقر إدارة إسكان الداخلة.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3586 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبرع المواطن ثروت حلمي أحمد عمر، مساحة 340 متر مربع، لحوض حمادي، زمام قرية الهيشة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3587 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 221 متر مربع، زمام قرية بني عدي، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3588 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 240 متر مربع، زمام جزيرة أبو صالح ناحية قرية أشمنت، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح إدارة الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بني سويف، لإقامة وحدة إطفاء.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3589 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1058.5 متر مربع، بحوض نافع القبلي ناحية قورص التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الزراعة بالمحافظ.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3590 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من املاك الدولة الخاصة، بمساحة 301 متر مربع، بحوض أبو حلقة، ناحية قرية برما التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3591 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1601 متر مربع، ضمن القطعة رقم (244) بحوض الجرن، زمام قرية كتامة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة إبتدائي نموذجي.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3592 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 4200 متر مربع بحي الكوثر بمدينة سوهاج، بالمجان، لصالح مصلحة الضرائب العقارية، لإقامة دار محفوظات وأرشيف مركزي.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3593 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 2897 متر مربع، زمام قرية نزلة البرشا ناحية قرية دير البرشا، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتوفيق وضع مدرسة وحدة نزلة البرشا الابتدائية.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 3603 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة 1900 متر مربع، زمام قرية سدس الأمراء التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة تجريبي.

