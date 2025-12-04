الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ارتفاع الطعون لـ200 طعن بالمحكمة الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 200 طعن، وما زالت المحكمة تستقبل الطعون حتى التاسعة مساء اليوم الخميس.

جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة

ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية اليوم، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

وحددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعون المقدمة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة القضاء الإدارى الطعون الانتخابية انتخابات مجلس النواب المحكمة الإدارية العليا

مواد متعلقة

ارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لـ 170

اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

قضايا الدولة تختتم فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء الهيئات العرب

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads