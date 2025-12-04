ارتفاع الطعون لـ200 طعن بالمحكمة الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

ارتفع عدد الطعون الانتخابية أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الأولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات إلى 200 طعن، وما زالت المحكمة تستقبل الطعون حتى التاسعة مساء اليوم الخميس.

جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة

ويواصل جدول المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية اليوم، وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 أيام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

وحددت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة 7 ديسمبر لنظر الطعون المقدمة على الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

