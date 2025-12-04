ضبط 3 محاولات شراء للأصوات الانتخابية في سوهاج والبحيرة

18 حجم الخط

فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدة محاولات للترويج الانتخابي والتأثير على الناخبين في محافظتي سوهاج والبحيرة.

ففي دائرة إدكو بالبحيرة: تم ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كانت معدة لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

وفي دائرة طما بسوهاج: تم ضبط شخصين وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية ومبلغ مالى مخصص لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

وفي دائرة طهطا في سوهاج: تم ضبط إحدى السيدات بمحيط إحدى الدوائر وبحوزتها مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بهدف التأثير على الأصوات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.