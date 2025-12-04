الخميس 04 ديسمبر 2025
ضبط 3 محاولات شراء للأصوات الانتخابية في سوهاج والبحيرة

ضبط 3 محاولات شراء والتأثير على الأصوات الانتخابية بسوهاج
فى إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عدة محاولات للترويج الانتخابي والتأثير على الناخبين في محافظتي سوهاج والبحيرة.

ففي دائرة إدكو بالبحيرة: تم ضبط أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين، كانت معدة لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

ضبط شابين وسيدة بتهمة الترويج للأعمال المنافية للآداب في الشيخ زايد

إحباط محاولات لشراء أصوات انتخابية في 3 محافظات

وفي دائرة طما بسوهاج: تم ضبط شخصين وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية ومبلغ مالى مخصص لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح محدد.

وفي دائرة طهطا في سوهاج: تم ضبط إحدى السيدات بمحيط إحدى الدوائر وبحوزتها مبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية بهدف التأثير على الأصوات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

سوهاج البحيرة ادكو طما طهطا الامن العام التلاعب الانتخابي الانتخابات

