الموقف التنفيذي لوحدات مبادرة "سكن لكل المصريين" بعدد من المحافظات

عقد المهندس شريف والشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط تسليم وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الموقف التنفيذي وخطط التسليم لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي وخطط التسليم لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، والتى تأتى فى إطارالجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خطط التسليم المستهدفة لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"

واطلع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع على خطط التسليم المستهدفة لوحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" في مدن السادات وأكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وقنا الجديدة و15 مايو وسوهاج الجديدة وملوي الجديدة وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وحدائق أكتوبر، بجانب استعراض موقف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها في عدد من المشروعات بمدن حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة ومدينة بدر وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة.

وتابع الوزير المشروعات التي تم ويجري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة بعدد من المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ختام الاجتماع أكد وزير الإسكان على الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة لتسليم الوحدات للحاجزين بأعلى مستوى، كما وجه بإعداد تقرير وخطة للواحدات التي سيتم تسليمها شهريًا.

