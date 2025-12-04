لجنة حقوق الإنسان تتفقد سير انتخابات النواب بلجنة السيرة الحسنة في الإسكندرية

18 حجم الخط

قام وفد من المنظمة العربية حقوق الإنسان، اليوم الخميس، بتفقد اللجان الإنتخابية بمدرسة السيرة الحسنة الاعدادية بنات بمنطقة الرمل بالإسكندرية خلال جولة الإعادة بالدائرة.

وأكد إسلام أبو العينين، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو فريق المتابعة الميدانية للانتخابات البرلمانية 2025، أن المنظمة تتابع مجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات المصرية، من خلال فرق دولية تضم مراقبين من عدة جنسيات عربية.

وأوضح "أبو العينين خلال جولته الميدانية بالإسكندرية أن فريق المتابعة الخاص بالمحافظة يضم نحو 40 عضوًا من جنسيات عربية مختلفة، موزعين على عدة محافظات تشمل الإسكندرية والأقصر والمنيا والفيوم والجيزة، وذلك ضمن خطة شاملة للمتابعة الدولية التي تنفذها المنظمة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال: إن الساعات الأولى من اليوم الانتخابي عادة ما تشهد إقبالًا ضعيفًا نسبيًا، متوقعًا زيادة المشاركة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، خاصة في الفترات المسائية.

وأدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

ووجه فاروق دعوة خاصة لجموع المواطنين عامة، والمزارعين بشكل خاص، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في هذا "العرس الانتخابي"، الذي يعكس الوعي الوطني العميق لدى الشعب المصري.

وأعرب فاروق عن خالص الشكر والتقدير إلى اللجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

كما وجه تحية واجبة إلى رجال الأمن على جهودهم في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

