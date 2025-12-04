"رابونزل لا تُجيد تصفيف شعرها" في مكتبة مصر الجديدة غدا

18 حجم الخط

تشهد مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة، حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية "رابونزل لا تُجيد تصفيف شعرها" للكاتبة دينا الحمّامي، وذلك برعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة وأعضاء المجلس.

تأتي الاحتفالية بحضور نخبة من الكتّاب، تُناقش المجموعة الكاتبة فاطمة ناعوت، والكاتب مجدي نِصار، بينما تتولى إدارة الندوة الكاتبة تغريد الصبان.

وقالت الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة: إن دينا الحمامي تنسج عشر قصص نابضة بالحياة والألم، تلامس فيها وجوه المرض والفقد والعنف، وتكشف الجانب الإنساني في لحظات الهشاشة والمقاومة. بين السخرية السوداء والنجاة، نصوص تراقص الألم على حافة الموت، وتحتفي بالأمل في أكثر لحظاته ندرة.

مكتبة مصر الجديدة

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

