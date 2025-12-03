أمسية شعرية للشاعر أحمد تيمور بمكتبة مصر العامة

18 حجم الخط

تستضيف مكتبة مصر العامة يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر أمسية أدبية مميزة يحييها الشاعر الكبير الدكتور أحمد تيمور، والذي يعد من أبرز الأصوات الشعرية في المشهد الثقافي العربي.

وتهدف الأمسية، التي تبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً، للاحتفاء بجمال الكلمة وسحر القصيدة، حيث سيقدم الدكتور تيمور مجموعة من قصائده التي "تنبض بالوجدان، وتمتزج فيها الحكمة بالعاطفة، في تأكيد على مكانة الشعر كنبض للروح ونافذة على الجمال.

ومن المقرر اقامة هذا اللقاء الثقافي في قاعة الندوات الواقعة في الدور الثالث بمقر المكتبة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي.

الشاعر أحمد تيمور

تخرج الدكتور الشاعر أحمد تيمور من كلية الطب جامعة القاهرة، ثم حصل على ماجستير الطب في الفسيولوجيا وماجستير الأمراض الباطنة ونال درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر، وزمالة الأبحاث من جامعة تافتس الأمريكية، ويعمل أستاذًا بكلية الطب جامعة الأزهر ولكنه لم يكتفي بذلك حيث جمع بين الشعر والطب.

وأطلق على أحمد تيمور لقب “إبراهيم ناجي العصر الحديث”، بعد أن جمع بين الشعر والطب في أنً واحد.

قصائد أحمد تيمور في الصحافة العربية والمصرية

نشرت العديد من القصائد الخاصة بالشاعر أحمد تيمور في عدد كبير من الصحف والمجلات المصرية والعربية كما أنه سبق وألقى العديد من الأمسيات والندوات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر والعالم كما سبق أن صدرت له العديد من الدواوين الشعرية.

