ثقافة وفنون

عرض "متجوزين واللا" و"الست" فى مكتبة مصر الجديدة غدا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو
يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السابعة من مساء غد الخميس عرضين مسرحيين يقدمهما فريق المسرح المصري، يجسدان فنون وأدوات المسرح، وذلك برعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

مسرحية متجوزين واللا؟

 من جانبها قالت الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة، أن العرض الأول كوميديا “متجوزين واللا…!!؟” يبدأ في تمام السابعة مساءً وهو كوميديا اجتماعية ساخرة تقدّم جرعة كبيرة من الضحك والمرح بقالب مسرحي خفيف وممتع.

مسرحية الست

 العرض الثاني مونودراما “مسرحية الست” يبدأ في تمام الثامنة مساء وهو عمل مسرحي راقٍ يعتمد على الأداء الفردي، يعيد تقديم حكاية إنسانية آسرة بصوت واحد يمتلئ بالشجن والقوة.

وأضافت مهدى أن هدف العروض المسرحية الترفيه، والتثقيف، وإثارة الوعي الاجتماعي والسياسي، وتنمية المهارات الإبداعية والفنية، وتعزيز التفاعل بين الجمهور والفنانين، كما تعمل على تقديم تجربة جمالية متكاملة تجمع بين عناصر الدراما والرقص والموسيقى والغناء.

مكتبة مصر الجديدة 

وضع الملك فاروق حجر الأساس لمكتبة مصر الجديد عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها،  وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997 م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

