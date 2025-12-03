المركز القومي للسينما يقدم عروض نادي الإسماعيلية في هذا الموعد

18 حجم الخط

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية والتي ستقام في مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وذلك يوم 7 ديسمبر الجاري.

عروض أفلام نادي سينما الإسماعيلية

وتشمل الفعاليات عروض مجموعة من الأفلام المميزة وهي: “نفسي أطير” إخراج أسامة أبو زيد، “زبرجد” إخراج هدى فرح، “أرنبو والثعلب” إخراج طارق رشاد، “واحد وخمسة” إخراج صبحي اسكندر، و"أبو الطراطير" إخراج محمد حسيب.

وتهدف هذه العروض إلى تعزيز الثقافة السينمائية ونشر الوعي الفني بين الجمهور في محافظة الإسماعيلية وتتيح الفرصة للمشاهدين للاطلاع على أحدث التجارب السينمائية القصيرة والمميزة التي يقدمها صناع الأفلام الشباب.

جدير بالذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما شهريًا والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

