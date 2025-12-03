الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

المركز القومي للسينما يقدم عروض نادي الإسماعيلية في هذا الموعد

أفلام نادي سينما
أفلام نادي سينما الإسماعيلية
18 حجم الخط

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، فعاليات نادي سينما الإسماعيلية والتي ستقام في مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وذلك يوم 7 ديسمبر الجاري. 

عروض أفلام نادي سينما الإسماعيلية 

وتشمل الفعاليات عروض مجموعة من الأفلام المميزة وهي: “نفسي أطير” إخراج أسامة أبو زيد، “زبرجد” إخراج هدى فرح، “أرنبو والثعلب” إخراج طارق رشاد، “واحد وخمسة” إخراج صبحي اسكندر، و"أبو الطراطير" إخراج محمد حسيب. 

وتهدف هذه العروض إلى تعزيز الثقافة السينمائية ونشر الوعي الفني بين الجمهور في محافظة الإسماعيلية وتتيح الفرصة للمشاهدين للاطلاع على أحدث التجارب السينمائية القصيرة والمميزة التي يقدمها صناع الأفلام الشباب. 

جدير بالذكر أن نادي سينما الإسماعيلية يقيمة المركز القومي للسينما شهريًا والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فعاليات نادي سينما الإسماعيلية عروض أفلام نادي سينما الإسماعيلية نادي سينما الاسماعيلية القومي للسينما المركز القومي للسينما مكتبة مصر العامة أفلام نادي سينما الإسماعيلية

الأكثر قراءة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات الأوضاع، ومؤتمر صحفي مرتقب

غرفة العمليات الرئيسية بسوهاج تتابع سير انتخابات النواب في 7 دوائر ملغاة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

الأمر زاد وفاض، توفيق عكاشة يوجه رسالة إلى السيسي ضد وزراء الحكومة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني يسجل 123.59 جنيها للبيع في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه الذهب بالصاغة اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء في بداية التعاملات

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الحديبية بمكة المكرمة، فضله وأسماؤه وسبب التسمية

ما حكم صبغ الشعر بالسواد؟ تعرف على رأي الفقهاء

تفسير رؤية الزرع الأخضر في المنام وعلاقته بالوصول إلى منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads