السيدات يتصدرن المشهد بلجنة دسيا بالفيوم

شهدت لجنة مدرسة دسيا الابتدائية بمركز الفيوم، إقبالًا ملحوظًا من السيدات، بعد ظهر اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025، وجاء حضور السيدات بارزًا مقارنة بالفترات الصباحية في عدد من اللجان الأخرى، كما اصطحبت بعض الأمهات أطفالهن خلال عملية التصويت، في مشهد يعكس وعيًا متناميًا لدى الأسر بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

ويتوقع اقبالا كثيفا مع الساعات المقبلة في لجنة قرية دسيا،.

الناخبون المقيدون بجداول الانتخابات بالفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابى يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الاربع

تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية، يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا تجرى فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقلا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا، منهم 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

