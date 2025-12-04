الخميس 04 ديسمبر 2025
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتربع أرسنال على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في ختام الجولة الـ 14 من البريميرليج.

1- أرسنال 33 نقطة 
2- مانشستر سيتي 28 نقطة
3- أستون فيلا 27 نقطة
4- تشيلسي 24 نقطة
5- كريستال بالاس 23 نقطة
6- سندرلاند 23 نقطة
7- برايتون 22 نقطة
8- ليفربول 22 نقطة
9- مانشستر يونايتد 21 نقطة
10- إيفرتون 21 نقطة
11- توتنهام هوتسبير 19 نقطة
12- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة
13- برينتفورد 19 نقطة
14- بورنموث 19 نقطة
15- فولهام 17 نقطة
16- نوتنجهام فوريست 15 نقطة
17- ليدز يونايتد 14 نقطة
18- وست هام 11 نقطة
19- بيرنلي 10 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان
 

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد اليوم الخميس في ختام الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد


تقام مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس في الجولة الرابعة عشر في تمام العاشرة مساء، على ملعب أولد ترافورد.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد 


تبث مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس في الجولة الرابعة عشر عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

