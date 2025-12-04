ترامب يطلق اسمه على معهد السلام الأمريكي

18 حجم الخط

قبل ساعات من موعد استضافته توقيع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو، تم إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معهد السلام الأمريكي. وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن العمال قاموا برفع اسم الرئيس على المعهد الذي يقع في قلب العاصمة الأمريكية.

توقيع اتفاق سلام بين رواندا والكونغو

وذكرت الصحيفة أنه في صباح اليوم السابق لاستضافة ترامب حفل توقيع في المعهد مع رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصل عمال إلى المبنى الواقع في ناشيونال مول لتثبيت اسم ترامب بأحرف فضية كبيرة على جانبي المبنى الخارجي، ووضعوه على يسار المكان الذي كان اسم المعهد محفورًا فيه بالفعل على الواجهة.

وكانت النتيجة إعادة تسمية المبنى باسم "معهد دونالد ج. ترامب للسلام الأمريكي".

استمرار لجهود ترامب لتصوير نفسه كصانع صفقات دبلوماسية عظيم

وأكد البيت الأبيض مساء أمس الأربعاء إعادة تسمية المعهد باسم الرئيس «كتذكير قوي بما يمكن أن تحققه القيادة القوية من أجل الاستقرار العالمي»، حسبما صرحت المتحدثة باسمه آنا كيلي. وأضافت: «تهانينا للعالم!».

وقالت نيويورك تايمز إن إعادة تسمية المعهد العريق، الذي أشاد به رؤساء مثل رونالد ريجان الذي وقعه ليصبح قانونًا، ووضع اسمه على واجهته، هو استمرار لجهود ترامب لتصوير نفسه كصانع صفقات دبلوماسية عظيم في حملته للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، نسب لنفسه الفضل في إنهاء عدد كبير من النزاعات، بما في ذلك الحرب التي استمرت ثلاثة عقود بين رواندا والكونغو. وقد أكد البيت الأبيض سابقًا أن عمله في مجال الدبلوماسية أكثر إثارة للإعجاب من عمل معهد السلام، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "كيان متضخم وعديم الفائدة".

تعزيز حل النزاعات بالطرق السلمية حول العالم

معهد السلام الأمريكي هو مؤسسة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية، تأسس عام 1984 بهدف تعزيز حل النزاعات بالطرق السلمية حول العالم، ومنع الحروب، ودعم الاستقرار في الدول التي تشهد صراعات.

ويتم تمويل المعهد من الحكومة الأمريكية عبر الكونجرس، لكنه يتمتع بقدر من الاستقلالية في وضع برامجه وأبحاثه ولا يتبع المعهد وزارة الخارجية ولا وزارة الدفاع، لكنه يتعاون معهما في ملفات تتعلق بالسلام وبناء الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.