رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

18 حجم الخط

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة بما فيها الجهود المصرية الأمريكية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية فى إطار إتفاق شرم الشيخ للسلام كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

القوات المسلحة المصرية والأمريكية

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على الدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة، كما أشاد بالقدرات التنظيمية والمستوى المتميز لفعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025 " وما يتضمنه من عرض لأحدث الأسلحة والمعدات من مختلف كبرى شركات وجهات الصناعات الدفاعية حول العالم.

وحضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.