الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
18 حجم الخط
ads

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا.

وتناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وتطورات الأوضاع الإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة بما فيها الجهود المصرية الأمريكية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتكثيف دخول المساعدات الإنسانية فى إطار إتفاق شرم الشيخ للسلام  كذلك سبل تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين البلدين.

القوات المسلحة المصرية والأمريكية 

وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة التى تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين الصديقين.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية على الدور الهام الذى تقوم به الدولة المصرية فى ترسيخ دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة، كما أشاد بالقدرات التنظيمية والمستوى المتميز لفعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025 " وما يتضمنه من عرض لأحدث الأسلحة والمعدات من مختلف كبرى شركات وجهات الصناعات الدفاعية حول العالم. 

وحضر اللقاء عددا من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة القيادة المركزية القيادة المركزية الامريكية القيادة العامة للقوات المسلحة

مواد متعلقة

وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"

وزير الإنتاج الحربي يشهد مراسم توقيع عقدين للتعاون المشترك في التصنيع العسكري

لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس

هيئة التصنيع توقع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الصينية في توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

وزير الإنتاج الحربي يستقبل ممثلي وزارة الدفاع الفيتنامية لبحث أوجه التعاون المشترك

وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي موضوعات التعاون المشترك

إنتاج حربي متطور وشراكات دولية: مباحثات موسعة لوزارة الإنتاج الحربي خلال معرض EDEX 2025

الوزير محمد صلاح يستقبل وزير الإنتاج الدفاعي البرازيلي

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads