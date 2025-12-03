ضبط مصنع بسكويت سري في الجيزة، إنتاج وسط الأتربة وتشميع فوري (صور)

18 حجم الخط

تمكّن مجلس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة من ضبط مصنع بسكويت يعمل بدون ترخيص داخل أحد المخازن، في واقعة تكشف حجم الإهمال والخطورة الصحية التي تهدد المستهلكين.

كميات من البسكويت مخزّنة بالقرب من الأتربة

وأوضحت الحملة أن موقع الإنتاج كان يفتقر تمامًا لاشتراطات السلامة والنظافة؛ حيث عُثر على كميات من البسكويت مخزّنة بالقرب من الأتربة، إلى جانب تشغيل ماكينات تصنيع بدون أي رقابة صحية أو بيئية.

وحضرت لجان الصحة والتموين إلى الموقع، وتم سحب عينات من المنتجات لفحصها والتأكد من سلامتها، قبل أن يتم تشميع المخزن بالكامل وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.

وأكد مجلس المدينة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ضد أي منشأة غير مرخصة قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن العمل بدون ترخيص لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل إلغاء كامل لمنظومة الرقابة التي تضمن جودة المنتج وسلامة إجراءات التصنيع والتخزين.

وشددت محافظة الجيزة على أن الترخيص يُعد عنصرًا أساسيًا لسلامة الغذاء، إذ يضمن وجود فحوصات دورية، وتطبيق معايير النظافة، وتدريب العاملين، والمتابعة المستمرة للخامات وطرق التخزين، مما يساهم في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.