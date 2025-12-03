الأربعاء 03 ديسمبر 2025
أخبار مصر

ضبط مصنع بسكويت سري في الجيزة، إنتاج وسط الأتربة وتشميع فوري (صور)

انتاج البسكويت
انتاج البسكويت
تمكّن مجلس مدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة من ضبط مصنع بسكويت يعمل بدون ترخيص داخل أحد المخازن، في واقعة تكشف حجم الإهمال والخطورة الصحية التي تهدد المستهلكين.

كميات من البسكويت مخزّنة بالقرب من الأتربة

وأوضحت الحملة أن موقع الإنتاج كان يفتقر تمامًا لاشتراطات السلامة والنظافة؛ حيث عُثر على كميات من البسكويت مخزّنة بالقرب من الأتربة، إلى جانب تشغيل ماكينات تصنيع بدون أي رقابة صحية أو بيئية.

وحضرت لجان الصحة والتموين إلى الموقع، وتم سحب عينات من المنتجات لفحصها والتأكد من سلامتها، قبل أن يتم تشميع المخزن بالكامل وتحرير محاضر رسمية ضد المخالفين.

 

وأكد مجلس المدينة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة ضد أي منشأة غير مرخصة قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على أن العمل بدون ترخيص لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل إلغاء كامل لمنظومة الرقابة التي تضمن جودة المنتج وسلامة إجراءات التصنيع والتخزين.

وشددت محافظة الجيزة على أن الترخيص يُعد عنصرًا أساسيًا لسلامة الغذاء، إذ يضمن وجود فحوصات دورية، وتطبيق معايير النظافة، وتدريب العاملين، والمتابعة المستمرة للخامات وطرق التخزين، مما يساهم في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

