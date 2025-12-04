الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

رشاوى انتخابية، ضبط سائق ميكروباص يوزع أموالا لدعم مرشح لـ النواب" بسوهاج

رشاوى انتخابية..ضبط
رشاوى انتخابية..ضبط سائق ميكروباص بتوزيع أموال
18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق سيارة ميكروباص لتوزيع أموال لدعم مرشحي في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

بدأت  تفاصيل الواقعة ، برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقود سيارة "ميكروباص" ويوزع أموالًا على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لدفعهم للتصويت لصالح مرشح بعينه.

الأمن يكشف حقيقة تهديد أسرة بالإسكندرية بعد شراء قطعة أرض

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية على المحاور الرئيسية وهذه المناطق الأكثر ازدحامًا

تفاصيل الواقعة

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لدعمه مرشحًا من أبناء عمومته.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة العامة  التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر، وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوهاج ضبط سائق ميكروباص توزيع أموال دعم مرشح الانتخابات البرلمانية النيابة العامة الأمن الانتخابي

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية على المحاور الرئيسية وهذه المناطق الأكثر ازدحامًا

لخريجي 3 كليات، هيئة قضايا الدولة تعلن فتح باب التعيين لوظيفة مندوب مساعد لعام 2025

حصاد الداخلية فى أول أيام جولة الإعادة، سوهاج وقنا تحتلان نصيب الشكاوى في خرق سير العملية الانتخابية

الداخلية: ضبط مخالفات انتخابية في قنا والفيوم وسوهاج (صور)

رشاوى انتخابية، ضبط سيدة بحوزتها بطاقات شخصية وأموال لتوجيه الناخبين بقوص

ضبط نقّاش حرض شخصين على الادعاء بتلقي مبالغ مالية للإدلاء بصوتيهما بالانتخابات بالإسكندرية

الأجهزة الأمنية تضبط وقائع تلاعب انتخابي بالإسكندرية وقنا وسوهاج (صور)

القبض على سائق هرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

طرق عمل وجبات سريعة مناسبة للريجيم، تشبع وتساعد على خسارة الوزن

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

موعد مباراة قطر وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

رغم إعلان انسحابه، أحمد مرتضى منصور مستمر في انتخابات النواب بقوة القانون

مكالمة خطيرة من الكيان، باحث في الشأن الأفريقي يكشف سر هجوم إثيوبيا على مصر

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس في الأسواق

سعر الليرة السورية أمام الدولار بمصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads