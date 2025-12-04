رشاوى انتخابية، ضبط سائق ميكروباص يوزع أموالا لدعم مرشح لـ النواب" بسوهاج

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق سيارة ميكروباص لتوزيع أموال لدعم مرشحي في انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج.

بدأت تفاصيل الواقعة ، برصد مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يقود سيارة "ميكروباص" ويوزع أموالًا على المواطنين بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج لدفعهم للتصويت لصالح مرشح بعينه.

تفاصيل الواقعة

وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر فى الفيديو، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لدعمه مرشحًا من أبناء عمومته.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر، وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.