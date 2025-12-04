الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية على المحاور الرئيسية وهذه المناطق الأكثر ازدحامًا

كثافات مرورية
كثافات مرورية
شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الخميس، حالة من الكثافات المرورية المتقطعة على عدد من المحاور الحيوية، وسط انتشار الأجهزة الأمنية لتسيير الحركة وضبط الحالة المرورية، بما يضمن سلاسة التنقل للمواطنين خلال فترات الذروة.

ازدحام في محاور القاهرة الرئيسية

سجلت غرفة عمليات المرور بالقاهرة ارتفاعًا في الأحمال المرورية في عدد من الطرق الحيوية، أبرزها: محور 26 يوليو في الاتجاهين، صلاح سالم خاصة في محيط العباسية وحدائق القبة، كوبري أكتوبر مع تباطؤ في مناطق وسط البلد ومدينة نصر.

وأشارت التقارير المرورية إلى أن الحركة تعود للسيولة خارج ساعات الذروة مع استمرار الدفع بالخدمات المرورية في المناطق الأكثر ازدحامًا.

تباطؤ مروري في الجيزة

وفي محافظة الجيزة، شهدت الشوارع الرئيسية ومحاور التحويلات الجارية كثافات واضحة في شارع الهرم وفيصل، محور صفط اللبن، محيط جامعات الجيزة والدقي والمهندسين.

وأكدت الإدارة العامة لمرور الجيزة استمرار العمل على رفع أي معوقات وتحويل الحركة عند الحاجة لتخفيف الأحمال.

القليوبية: سيولة نسبية مع نقاط ازدحام محدودة

أما محافظة القليوبية، فسادت حالة من السيولة المرورية على الطرق الرئيسية، خاصة الطريق الزراعي في الاتجاهين، مع ظهور تباطؤ محدود عند مداخل شبرا الخيمة ومناطق بنها – طوخ خلال فترات الذروة الصباحية.

وتعمل أجهزة المرور بالقليوبية على متابعة الحركة لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو كثافات مفاجئة.

جهود ميدانية لتسهيل الحركة

أكدت إدارات المرور بالمحافظات الثلاث استمرار تكثيف الدوريات والخدمات الميدانية، والتدخل الفوري لرفع الحوادث والعطل، وتشغيل كاميرات المراقبة لمتابعة المحاور الحيوية.

كما ناشدت قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور واستخدام الطرق البديلة عند ازدحام المحاور الرئيسية.

