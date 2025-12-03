القبض على سائق هرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة (فيديو)

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة ملاكي غافل عاملا بمحطة وقود وهرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بـالبحيرة.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ملاكى" بمغافلة عامل بإحدى محطات الوقود والهرب بسيارته دون سداد قيمة الوقود بالبحيرة.



وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد العامل بمحطة الوقود المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) وبسؤاله قرر أن الواقعة بتاريخ 29 نوفمبر الماضى أثناء تواجده بعمله بالمحطة الكائنة بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.



وتم تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص"، وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت).

و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه هرب بالسيارة عقب تزويدها بالوقود لأنه فوجئ بعدم وجود مبالغ مالية بحوزته.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



