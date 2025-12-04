الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف حقيقة تهديد أسرة بالإسكندرية بعد شراء قطعة أرض

الأمن يكشف ادعاء كاذب حول شراء أرض وتهديد أسرى بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن شراء قطعة أرض وادعاءات حول تهديد أسرة من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تواصلت الجهات المختصة للتحقق من الواقعة.

ملابسات الواقعة

وتبين أن القائم على النشر، متواجد خارج البلاد، زعم شراءه قطعة أرض من إحدى الشركات، ثم ادعى أن قوة أمنية بالإسكندرية قامت بضبط زوجته وشقيقته وشقيقه وتهديدهم عقب تقديم شكوى ضد مالك الشركة.

بالفحص، تبين أن القائم على النشر اشترى الأرض عام 2022 من شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، ولاحقًا اكتشف تبعية الأرض لإحدى الجهات، فقام بتحرير محضر ضد مالك الشركة الذي صدر حكم قضائى بحبسه لصالح نجله.

التطورات الأمنية

بتاريخ 27 نوفمبر، تم ضبط شقيق القائم على النشر (كهربائى – مقيم بدائرة مركز الشرطة) بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية لقيامه بمحاولة استقطاب شباب راغبى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.

لم يتم ضبط زوجته أو شقيقته ولم يُصدر أي تهديد من الأجهزة الأمنية، بما يُفند ادعاء النشر الكاذب.

الإجراءات القانونية

تم ضبط مالك الشركة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائم على النشر لادعائه الكاذب.

