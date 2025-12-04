حصاد الداخلية فى أول أيام جولة الإعادة، سوهاج وقنا تحتلان نصيب الشكاوى في خرق سير العملية الانتخابية

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 18 شخصًا بعدة محافظات لقيامهم بمحاولة خرق سير عملية انتخابات مجلس النواب.

ففي قنا، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة قنا من ضبط شخصين بأحد الشوارع المحيطة باللجنة لقيامهما بتجميع بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وتوزيع مبالغ مالية عليهم حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي سوهاج، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماع يتضمن تجمع عدد من الأشخاص بإحدى القرى بسوهاج لاعتراض سيارة أحد المرشحين بدعوى توزيعه مبالغ مالية على بعض قاطني القرية نظير الإدلاء بأصواتهم لصالحه خلال العملية الانتخابية.

وبالفحص تم تحديد وضبط أحد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وجار ضبط باقي المتهمين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج من ضبط 8 أشخاص بمحيط الدائرة، وبحوزتهم عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبلغ مالي تمهيدًا لتوزيعهم على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تلقى قسم شرطة طهطا بسوهاج بلاغا من وكيل عن أحد المرشحين بقيام 3 أشخاص بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين اثنين حال تواجدهم بأحد المقار الانتخابية بدائرة المركز، وتم تحديد الأشخاص الثلاثة وضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي طهطا، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج من ضبط شخص وسيدة بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، وبحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي الفيوم، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة الفيوم من ضبط شخصين بأحد الشوارع المحيطة باللجنة، لقيامهما بتوجيه المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه أكد مصدر أمنى مسؤول، بان وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من الجميع وتعمل على تطبيق القانون على الكافة، موضحًا على استمرار ملاحقة مرتكبي المخالفات الانتخابية.

من جانبه،قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت خلال عملية الاقتراع في اليوم الأول بانتخابات الدوائر الملغاة في 19 دائرة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، 53 شكوى من المواطنين، جاءت أغلبها من الفئات العمرية بين 18 و50 عامًا، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة من الذكور 51 شكوى مقابل شكوتين فقط مقدمتين من الإناث.

وأوضح بنداري أن محافظات سوهاج والفيوم سجلت كل منهما 18 شكوى، بينما جاءت قنا في المرتبة التالية بـ 15 شكوى، إضافة إلى 12 شكوى غير مرتبطة بجولة الإعادة الحالية.

شكاوى الأحزاب السياسية

وأشار المدير التنفيذي للهيئة إلى أن الأحزاب السياسية تقدمت بـ 13 شكوى متنوعة، وجاء أبرزها على النحو التالي:

حزب الجبهة الديمقراطية: تقدم بشكوى بشأن عدم فتح بعض اللجان، وتم على الفور التواصل مع الجهات المعنية التي أكدت انتظام العمل. كما قدم الحزب شكوى حول عدم السماح لمندوبيه بالدخول، وتبين بعد الفحص وجود 5 مناديب بالفعل داخل اللجنة، ما أكد عدم صحة الشكوى.

كما رصد الحزب نقصًا في كشوف الناخبين وتم استكمالها فورًا.

حزب العدل: تقدم بشكوى عن توزيع بنات دعائية في دائرتي إيتاي البارود وشبراخيت، وتم ضبط الواقعة من قبل قوات الأمن.

حزب الجيل الديمقراطي: أبلغ عن وجود خيمة لتوزيع رشاوى انتخابية في دائرة إمبابة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حزب الشعب الجمهوري: رصد دعاية انتخابية بالطريق أمام أحد المقرات الانتخابية، وتم التنسيق مع الجهة الإدارية وإزالتها فورًا.

وأكد المستشار بنداري أن جميع الشكاوى تم فحصها والتعامل معها على الفور بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة ولجان المتابعة، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية والتزامها بالقانون.

