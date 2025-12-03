القبض على مسجل خطر بتهمة إطلاق أعيرة نارية على جاره في الإسماعيلية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مسجل خطر بتهمة إطلاق أعيرة نارية على جاره لمعاتبته بسبب تعديه على والده بالضرب في الإسماعيلية.

مسجل خطر يطلق أعيرة نارية على جاره في الإسماعيلية

رصدت وزارة الداخلية تعليقا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة أحد جيرانه بمحافظة الإسماعيلية.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتم تحديد القائم بالتصوير (عامل - مقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه حال توبيخه أحد جيرانه لتعديه على والدته بالسب، حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لقيام المشكو فى حقه بإطلاق أعيرة نارية تجاه شرفة مسكنه من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وعقب ذلك قام بالفرار مستقلًا دراجة نارية.



وتمكن رجال الأمن من ضبط المشكو في حقه (له معلومات جنائية) والسلاح المستخدم فى التعدى والدراجة النارية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات الجيرة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

