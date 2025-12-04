احذري، ممنوع تقديم هذا النوع من الجبن لصغارك حفاظا على صحتهم

18 حجم الخط

تهتم الأمهات كثيرا بتغذية الطفل الرضيع بدءا من إتمامه 6 اشهر حيث يتم إدخال الخضروات والفاكهة الطازجة والأكلات اللينة ثم يتم ادخال باقى أنواع الطعام تدريجيا.

وتعد منتجات الألبان من الأكلات المهمة للأطفال مثل اللبن الحليب والزبادي والجبن ولكن يجب أن تكون هذه المنتجات طبيعية لتجنب أى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمد الدسوقي استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه ممنوع تماما تقديم الجبن المثلثات والجبن المطبوخ والجبن الكريمى وذلك بجميع انواعهم لأن هذا الجبن عبارة عن زيوت مهدرجة وهى تؤثر بشكل صحى على ضخ. الأطفال.

الجبن

مخاطر تقديم الجبن المثلثات والمطبوخ للأطفال

وأضاف الدسوقي، أنه للأسف معظم الأمهات والجدات تقدم الجبن المثلثات والكريمى للأطفال بدءا من 6 أشهر بحجة أنه مغذية ومشبعة دون الوعى بأنها سبب رئيسي فى العديد من الأمراض، ومن مخاطر الجبن المثلثات والمطبوخ على الأطفال:-

يضعف المناعة

يسبب السمنة

يسبب أمراض القلب والشرايين للاطفال

يسبب أمراض السكر

اعرفى أنواع الجبن الصحى لطفلك

وتابع، لذا يجب الامتناع عن طريقة هذه الأنواع من الجبن حفاظا على صحة الأطفال، وعن أنواع الجبن الصحية التى يمكن تقديمها للطفل بدءا من اتمامه 6 اشهر من عمره، هى الجبن القري والجبن الفيتا ملح هخفيف والجبن الريكوتا، ومن بعد عمر السنة مسموح بتقديم الحين الاصفر مثل الجبن الرومى والجبن الشيدر ولكن بدون اسراف لأنها غنية بالاملاح والدهون، ومن المهم أن يكون الجبن مصنوع من الحليب الطبيعي وليس نباتى الدهن وان يكون خالى من زيوت النخيل والزيوت المهدرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.