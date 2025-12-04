احذري، ممنوع تقديم هذا النوع من الجبن لصغارك حفاظا على صحتهم

الخميس 04 ديسمبر 2025
الجبن المثلثات، فيتو
تهتم الأمهات كثيرا بتغذية الطفل الرضيع بدءا من إتمامه 6 اشهر حيث يتم إدخال الخضروات والفاكهة الطازجة والأكلات اللينة ثم يتم ادخال باقى أنواع الطعام تدريجيا.

وتعد منتجات الألبان من الأكلات المهمة للأطفال مثل اللبن الحليب والزبادي والجبن ولكن يجب أن تكون هذه المنتجات طبيعية لتجنب أى مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور محمد الدسوقي استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه ممنوع تماما تقديم الجبن المثلثات والجبن المطبوخ والجبن الكريمى وذلك بجميع انواعهم لأن هذا الجبن عبارة عن زيوت مهدرجة وهى تؤثر بشكل صحى على ضخ. الأطفال.

الجبن 
الجبن 

مخاطر تقديم الجبن المثلثات والمطبوخ للأطفال 

وأضاف الدسوقي، أنه للأسف معظم الأمهات والجدات تقدم الجبن المثلثات والكريمى للأطفال بدءا من 6 أشهر بحجة أنه مغذية ومشبعة دون الوعى بأنها سبب رئيسي فى العديد من الأمراض، ومن مخاطر الجبن المثلثات والمطبوخ على الأطفال:-

  • يضعف المناعة
  • يسبب السمنة
  • يسبب أمراض القلب والشرايين للاطفال
  • يسبب أمراض السكر

اعرفى أنواع الجبن الصحى لطفلك

وتابع، لذا يجب الامتناع عن طريقة هذه الأنواع من الجبن حفاظا على صحة الأطفال، وعن أنواع الجبن الصحية التى يمكن تقديمها للطفل بدءا من اتمامه 6 اشهر من عمره، هى الجبن القري والجبن الفيتا ملح هخفيف والجبن الريكوتا، ومن بعد عمر السنة مسموح بتقديم الحين الاصفر مثل الجبن الرومى والجبن الشيدر ولكن بدون اسراف لأنها غنية بالاملاح والدهون، ومن المهم أن يكون الجبن مصنوع من الحليب الطبيعي وليس نباتى الدهن وان يكون خالى من زيوت النخيل والزيوت المهدرجة.

طريقة عمل الجبن القديمة فى المنزل بخطوات بسيطة

أخصائي تغذية: الجبن يمكن أن يسبب الإصابة بالإدمان

