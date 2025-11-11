طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل

18 حجم الخط

الجبنة البيضاء من أكثر أنواع الجبن المحبوبة في المطبخ العربي والمصري تحديدًا، فهي خفيفة على المعدة، غنية بالكالسيوم والبروتين، ويمكن تناولها في وجبة الإفطار أو العشاء مع الخبز والخضراوات الطازجة.

ومع ارتفاع أسعار الأجبان الجاهزة، أصبح إعدادها في المنزل خيارًا صحيًّا واقتصاديًّا، خاصة أن المكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت. ومن أكثر الطرق السهلة والشهيرة لتحضير الجبنة البيضاء هي طريقة الخل، التي تعطي نتيجة ممتازة في المذاق والقوام.

المكونات الأساسية لعمل الجبنة البيضاء

لتحضير الجبنة البيضاء بالخل، تحتاجين إلى مكونات بسيطة وغير مكلفة، وهي:

2 لتر من الحليب الكامل الدسم (ويُفضّل أن يكون طبيعيًا غير معالج حراريًا لضمان تماسك الجبن).

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (اختياري حسب الرغبة).

قطعة قماش نظيفة أو شاش لتصفية الجبن.

مصفاة عميقة لوضع القماش عليها.

طريقة تحضير الجبنة البيضاء خطوة بخطوة

تسخين الحليب:

ضعي الحليب في قدر عميق على نار متوسطة، وقلّبيه من حين لآخر حتى لا يلتصق بالقاع. لا تتركيه يغلي تمامًا، بل ارفعيه عن النار عندما يبدأ في تكوين فقاعات صغيرة على الأطراف وتصبح حرارته عالية دون غليان قوي.



إضافة الخل:

بمجرد أن يسخن الحليب جيدًا، أضيفي الخل الأبيض تدريجيًا مع التحريك المستمر بلطف. ستلاحظين أن الحليب يبدأ بالانفصال إلى كتل بيضاء (الجبن) وسائل أصفر شفاف (شرش اللبن).



تصفية الجبن:

بعد أن يتم الانفصال تمامًا، اتركي الخليط يهدأ قليلًا ثم صبّيه داخل القماش النظيف أو الشاش الموضوع في مصفاة فوق وعاء عميق. اتركيه يُصفّى لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يتخلص من معظم السائل.



الضغط على الجبن:

بعد التصفية، اجمعي أطراف القماش واضغطي برفق لإخراج الشرش الزائد، ويمكن وضع ثقل خفيف فوقه (مثل طبق أو غطاء) لمدة ساعة تقريبًا ليصبح الجبن متماسكًا أكثر.

التتبيل والتخزين:

بعد مرور الوقت، افتحي القماش وستجدين الجبنة البيضاء جاهزة. يمكنك رش القليل من الملح حسب الرغبة. تحفظ الجبنة في علبة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع، ويمكن تغطيتها بقليل من الماء والملح للحفاظ على طراوتها.

طريقة الجبنة البيضاء



نصائح مهمة لنجاح الجبنة البيضاء بالخل

استخدمي حليبًا كامل الدسم للحصول على قوام كريمي وطعم غني.

لا تتركي الحليب يغلي بشدة قبل إضافة الخل، لأن الحرارة الزائدة قد تؤدي إلى قوام مفتت.

يمكن استبدال الخل بعصير الليمون إذا كنت تفضلين نكهة أخف وأقرب للطبيعية.

لتقوية الطعم، يمكن إضافة رشة من الزعتر الجاف أو الحبة السوداء أثناء مرحلة التصفية، لتعطي الجبن نكهة مميزة.

يمكنك الاحتفاظ بشرش اللبن الناتج، فهو غني بالبروتينات ويُستخدم في إعداد العجين أو العصائر الصحية.



فوائد الجبنة البيضاء المنزلية

تحضير الجبنة في المنزل يضمن خلوها من المواد الحافظة والدهون الصناعية. فهي مصدر ممتاز:

للكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.

للبروتين الذي يساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا.

للفوسفور والماغنيسيوم اللذين يعززان الطاقة وصحة الجهاز العصبي.

كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن تناولها كوجبة سريعة وصحية للأطفال أو الكبار، خاصة عند دمجها مع خضروات مثل الخيار والطماطم أو مع الخبز البلدي.



أفكار للتقديم

يمكن تقديم الجبنة البيضاء بعدة طرق مبتكرة، مثل:

مزجها مع زيت الزيتون والنعناع لتصبح وجبة فطور لذيذة.

تقطيعها مكعبات صغيرة وتقديمها مع الطماطم والزيتون في طبق مقبلات.

استخدامها كحشوة للفطائر أو السمبوسة.

خلطها مع قليل من اللبن الزبادي للحصول على قوام كريمي يصلح كغمس للخبز.



في النهاية، إعداد الجبنة البيضاء بالخل في المنزل تجربة بسيطة وممتعة، تمنحك جبنًا طازجًا صحيًا خاليًا من أي إضافات ضارة، وبنكهة يمكنك التحكم بها كما تشائين. إنها وصفة تجمع بين السهولة والفائدة، وتعيدنا إلى مذاق الأكلات المنزلية الأصيلة التي لا يُضاهيها طعم.

