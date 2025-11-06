18 حجم الخط

الجبن من أشهر منتجات الألبان التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم ولها أنواع عديدة وعشاق كثيرون وفي مصر هناك أنواع عديدة محببة لدى الكبار والصغار.

والجبن له أنواع عديدة ورغم أن الأطباء ينصحون دائمًا بالجبن القريش إلا أن معظم ربات البيوت لا يقدمونها للأسرة لعدم حبهم لها واستبدالها بالجبن المصنع بأنواعه.

3 أنواع من الجبن ممنوع تناولهم

ويقول الدكتور إيهاب صالح أخصائي الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، إن هناك 3 أنواع من الجبن ممنوع تناولهم حفاظا على الصحة، منهم:-

الجبن الكريمى بجميع أنواعه لأنه عبارة عن زيوت فهي تعرف بالزيت الأبيض كل ملعقة منها تعتبر ملعقة زيت وهى تعمل على رفع الكوليسترول بالدم ما يسبب تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وجلطات القلب والسكتات الدماغية. الجبن الشيدر، حيث تحتوى على 75% دهون غير صحية وبالتالي تسبب أمراض القلب والسكر والضغط وغيرهم من الأمراض المزمنة. الجبن الفيتا المعلب هو عبارة عن دهون نباتية وهي خطيرة وتسبب ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول بالدم ما يسبب أمراض خطيرة.

أنواع الجبن

وأضاف صالح، أن الدليل على أن هذه الأجبان غير صحية، أن كيلو الجبن الطبيعي يأتى من 4 كيلو لبن حليب وبالتالي سعر الجبن المصنع يكون أقل بكثير من هذا الثمن ما يؤكد أن هذه الأنواع مصنعة من زيوت نباتية وليست من اللبن الحليب.

أنواع جبن صحية يمكن تناولها

أنه يجب الامتناع عن هذه الأنواع من الجبن واستبدالها بالجبن القريش والجبن الثلاجة والجبن الأبيض العادي والجبن الرومي الذي تم تخزينه بشكل جيد وأي نوع جبن مكتوب عليه طبيعي 100%، وذلك لأن هذه الأنواع من الجبن تحتوي على نسبة عالية من البروتين والكالسيوم وبها دهون صحية مصنوعة من اللبن الصافي.

