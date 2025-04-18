الجمعة 18 أبريل 2025
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طريقة عمل الجبن الرومي في خطوات بسيطة

الجبن الرومي، فيتو
الجبن الرومي، فيتو

طريقة عمل الجبن الرومي، الجبن الرومي من أنواع الجبن الشهيرة في مصر وتعرف باسم الجبن التركى، ولها عشاق كثيرون من الكبار والصغار.

وطريقة عمل الجبن الرومي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة بأسعار عالية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجبن الرومي.

مكونات عمل الجبن الرومي:

2 لتر حليب كامل الدسم (يفضل حليب بلدي غير مبستر)

1 كوب زبادي (لبن رايب)

1/4 كوب خل أبيض أو عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ملح

فلفل أسود (اختياري لإضفاء نكهة الجبن الرومي المميزة)

طريقة عمل الجبن الرومي:-

  • ضعي الحليب في قدر على نار متوسطة حتى يسخن، لكن لا يغلي، يُفضل أن تصل الحرارة إلى حوالي 40-45 درجة مئوية (دافئ فقط).
  • ارفعي الحليب عن النار، وأضيفي الزبادي وقلّبي جيدًا.
  • غطي الإناء واتركيه في مكان دافئ لمدة 6 إلى 8 ساعات حتى يتخثر ويصبح كثيفا.
  • بعد التخمير، أضيفي الخل أو عصير الليمون بالتدريج مع التحريك حتى ينفصل الجبن عن الشرش (السائل).
  • ضعي قطعة من الشاش أو قماش قطني ناعم داخل مصفاة، وصبي الخليط لتصفية الشرش.
  • اتركيه يصفى جيدًا لمدة 4-6 ساعات.
  • بعد التصفية، أضيفي الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة، وقلّبي.
  • شكلي الجبن على هيئة قرص دائري، ثم لفيه في قطعة شاش نظيفة.
  • ضعي الجبن المضغوط في مصفاة أو فوق سطح مائل لتصريف أي سوائل متبقية.
  • اتركيه في الثلاجة من أسبوعين إلى شهر، مع تغيير الشاش كل بضعة أيام حتى يجف ويتماسك.
  • كلما طالت مدة التجفيف، أصبح طعم الجبن أقوى وأكثر ملوحة، مثل الجبن الرومي الجاهز.
  • يمكن تبريد الجبن بعد تجفيفه وتخزينه في ورق زبدة داخل الثلاجة.
طريقةطريقة عمل الجبن الرومي 
طريقةطريقة عمل الجبن الرومي 

ولعمل الجبن القريش فى البيت

مكونات عمل الجبن القريش:

2 لتر لبن (يفضل لبن بقري طازج كامل الدسم)

1/2 كوب خل أبيض أو عصير ليمون

رشة ملح (اختياري)

 

طريقة عمل الجبن القريش:

  • في قدر على النار، سخّنى اللبن حتى يصبح دافئ لكن لا يصل إلى الغليان (حوالي 80-85 درجة مئوية).
  • أطفئي النار، ثم أضيفي الخل أو عصير الليمون تدريجيًّا مع التقليب بلطف.
  • ستبدأ الخُثرة (الجبن) في الانفصال عن الشرش (السائل الشفاف.
  • ضعة قطعة شاش نظيفة أو قماش قطني رقيق فوق مصفاة، واسكبي الخليط لتصفية الشرش، اتركيه لمدة 1-2 ساعة حتى يُصفى تمامًا.
  • إذا رغبت، أضيفي رشة ملح للجبن وقلّبى جيدًا.
  • يمكنك تشكيل الجبن داخل الشاش على شكل قالب صغير، ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.
  • يمكنك استخدام اللبن الجاموسي أو خليط من اللبن البقري والجاموسي.
  • يمكن تخزين الجبن القريش في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة 3-5 أيام.
  • لتحسين الطعم، يمكن إضافة قليل من الزبادي إلى اللبن قبل التسخين.
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طريقة عمل الجبن القريش فى المنزل بمكونات بسيطة

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