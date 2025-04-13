طريقة عمل الجبن القريش فى المنزل بمكونات بسيطة

طريقة عمل الجبن القريش، الجبن القريش من أشهر أنواع الجبن الطبيعي وهو من أفضل الأنواع لأنه خالى من المواد الحافظة ويحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وطريقة عمل الجبن القريش، سهلة وبسيطة لذا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره فى المنزل لضمان سلامة أفراد الأسرة والتوفير أيضا في الميزانية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الجبن القريش.

مكونات عمل الجبن القريش:

2 لتر لبن (يفضل لبن بقري طازج كامل الدسم)

1/2 كوب خل أبيض أو عصير ليمون

رشة ملح (اختياري)

طريقة عمل الجبن القريش:

في قدر على النار، سخّنى اللبن حتى يصبح دافئ لكن لا يصل إلى الغليان (حوالي 80-85 درجة مئوية).

أطفئي النار، ثم أضيفي الخل أو عصير الليمون تدريجيًا مع التقليب بلطف.

ستبدأ الخُثرة (الجبن) في الانفصال عن الشرش (السائل الشفاف.

ضعة قطعة شاش نظيفة أو قماش قطني رقيق فوق مصفاة، واسكبى الخليط لتصفية الشرش، اتركيه لمدة 1-2 ساعة حتى يُصفى تمامًا.

إذا رغبت، أضيفي رشة ملح للجبن وقلّبى جيدًا.

يمكنك تشكيل الجبن داخل الشاش على شكل قالب صغير، ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل التقديم.

يمكنك استخدام اللبن الجاموسي أو خليط من اللبن البقري والجاموسي.

يمكن تخزين الجبن القريش في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة 3-5 أيام.

لتحسين الطعم، يمكن إضافة قليل من الزبادي إلى اللبن قبل التسخين.

طريقة عمل الجبن القريش

فوائد الجبن القريش للصحة

والجبن القريش رأت قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة، ومن فوائد الجبن القريش:

تعد الجبنة القريش مصدر ممتاز للبروتين ذي الجودة العالية، ويعتبر البروتين مكون أساسي في بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، وهو ضروري للنمو الصحي والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، ويمكن للأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أو يسعون لبناء العضلات أن يستفيدوا بشكل خاص من تناول الجبنة القريش كجزء من نظامهم الغذائي.

من أهم مميزات الجبنة القريش أنها تحتوي على كمية قليلة من الدهون والسعرات الحرارية مقارنةً بأنواع أخرى من الجبن، لذا فهي خيار جيد للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن أو المحافظة على وزنهم المثالي، ويمكن تناول الجبنة القريش كوجبة خفيفة أو كمكون في الوجبات الرئيسية دون الخوف من زيادة السعرات الحرارية بشكل كبير.

الجبنة القريش تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان.

يساعد الكالسيوم أيضًا في تنظيم وظائف القلب والأعصاب، وله دور مهم في تخثر الدم.

تناول الجبنة القريش بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، خاصة عند النساء مع تقدم العمر.

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، تساعد الجبنة القريش في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، هذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون التحكم في شهيتهم وتقليل تناولهم للسعرات الحرارية.

تناول الجبنة القريش كجزء من وجبة إفطار متوازنة يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات.

الجبنة القريش تحتوي على كمية جيدة من البروبيوتيك، وهي نوع من البكتيريا النافعة التي تساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي، يمكن أن تساهم البروبيوتيك في تعزيز التوازن الطبيعي للبكتيريا في الأمعاء، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الهضم مثل الانتفاخ والغازات.

تحتوي الجبنة القريش على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل فيتامين ب12 والفوسفور والماغنيسيوم، وهذه العناصر الغذائية ضرورية للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، بما في ذلك تكوين الحمض النووي، إنتاج الطاقة، والحفاظ على صحة الأعصاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.