معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

18 حجم الخط

وجه المعهد القومي للتغذية نصائح بضرورة تناول الجبن القريش والاعتماد عليها كأحد أهم أنواع الجبن لما لها من فوائد طبيعية.

فوائد الجبن القريش

قال المعهد القومي للتغذية: إن الجبنة القريش تحافظ على مكانتها كعنصر أساسي على موائد الكثيرين، لما تتميز به من قيمة غذائية عالية، وطريقة تصنيع بسيطة تضفي عليها طابع تراثي يرتبط بالحياة الريفية.

وتعتبر الجبنة القريش غذاء مثالي للراغبين في نمط حياة متوازن.

قيمة غذائية مرتفعة وتوصيات طبية متزايدة

يؤكد المعهد القومي التغذية أن الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن فائدة، لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين وسعرات حرارية منخفضة؛ ما يجعلها خيار ممتاز للرياضيين ولأصحاب الحميات الغذائية، كما أنها غنية بـ الكالسيوم والفوسفور الضروريين لصحة العظام، فضلا عن كونها سهلة الهضم، ما يجعلها مناسبة للأطفال وكبار السن على حد سواء.

وتتميز الجبنة القريش بأنها تصنع من اللبن الحليب منزوع الدسم أو كامل الدسم، ما يجعل قيمتها الغذائية متغيرة لكنها تظل في كل الأحوال أقل في الدهون مقارنة بأنواع الجبن الأخرى.

إقبال متزايد بين الرياضيين ومتبعي الأنظمة الصحية

تحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على بناء العضلات، إلى جانب كونها قليلة الدهون والكربوهيدرات.

وأصبحت جزءًا أساسيًا في وجبات الرياضيين اليومية، سواء في الإفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة بين التمارين.

كما يمكن أن يتناولها مرضى السمنة أو السكري، لما تساهم به في الشعور بالشبع دون إضافة عبء كبير من السعرات الحرارية.

فوائد صحية متعددة

تتميز الجبنة القريش بمجموعة واسعة من الفوائد أبرزها:

تعزيز صحة العظام والأسنان بفضل محتواها من الكالسيوم.

دعم عملية الهضم نظرًا لاحتوائها على بكتيريا نافعة.

تقوية العضلات بسبب ارتفاع نسبة البروتين.

المساعدة في التحكم بالوزن.

تحسين الصحة العامة عند إضافتها لنظام غذائي متوازن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.