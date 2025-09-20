ملف كامل للأمهات، وجبات منزلية مجمّدة لتسهيل أيام الدراسة

ملف كامل للأمهات، بوجبات منزلية مجمّدة، مع بداية العام الدراسي، تبحث الأمهات عن طرق عملية توفر الوقت والجهد في تجهيز وجبات أطفالهن، ومن بين الحلول الذكية يأتي إعداد بعض الوصفات منزليًا وحفظها في الفريزر لتكون جاهزة في أي وقت.

وفيما يلي مجموعة وصفات مجربة بمقادير واضحة وخطوات بسيطة، يمكن تحضيرها مسبقًا لتقديم وجبات صحية وسريعة، هذه الوصفات تتيح للأمهات تجهيز وجبات مدرسية متنوعة ومغذية بسهولة، مع ضمان جودتها ونظافتها.

فالتجميد المسبق يختصر الكثير من الوقت صباحًا، ويمنح الأطفال وجبات صحية تلبي احتياجاتهم طوال اليوم الدراسي.

أولًا: طريقة عمل الفينو البيتي

طريقة عمل الفينو

المقادير:

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

1 ملعقة كبيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

كوب من الماء الدافئ (قد يزيد أو يقل حسب نوع الدقيق).

طريقة التحضير:

يُخلط الدقيق مع اللبن البودرة والسكر والملح والخميرة جيدًا.

يُضاف الزيت ويُسكب الماء تدريجيًا مع العجن حتى تتكون عجينة لينة ومرنة.

تُغطى العجينة وتُترك لتختمر ساعة كاملة.

تُقسم إلى كرات صغيرة وتشكل أصابع على هيئة فينو.

تُرص في صينية مدهونة وتُترك 20 دقيقة للتخمير الثاني.

تُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تكتسب اللون الذهبي.

بعد أن تبرد، تُحفظ في أكياس محكمة داخل الفريزر.

ثانيًا: طريقة عمل اللانشون البيتي

اللانشون في البيت

المقادير:

4 بيضات

كوب من الدقيق

نصف كوب من الزيت

3 مثلثات جبن أو ملعقتان كبيرتان من الجبن الكريمي

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودرة

مكعب مرقة (اختياري)

طريقة التحضير:

توضع جميع المكونات في الخلاط وتُخفق حتى يصبح المزيج ناعمًا.

يُسكب الخليط في كيس حراري أو ورق زبدة سميك، ويُلف على هيئة رول محكم الغلق.

يُغلى ماء في وعاء عميق، ثم يُسقط فيه الرول ويُترك لمدة 45 دقيقة.

بعد التبريد التام، يُقطع اللانشون شرائح رفيعة.

تُقسم الشرائح في أكياس صغيرة وتحفظ في الفريزر.

ثالثًا: طريقة عمل السوسيس البيتي

السوسيس في البيت

المقادير:

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة ناعمًا

بصلة صغيرة مبشورة ومعصورة من الماء

2 فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الشطة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة من الزيت

طريقة التحضير:

يُمزج الدجاج المفروم مع البصل والثوم والتوابل حتى يتجانس الخليط.

يُوضع في كيس حلواني أو كيس بلاستيكي مثقوب الطرف، ويُشكل على هيئة أصابع طويلة.

تُلف الأصابع في ورق زبدة أو أكياس بلاستيكية وتُحكم جيدًا.

تُرص في صينية وتوضع بالفريزر حتى تتجمد.

عند الاستخدام يمكن سلقها لبضع دقائق ثم تشويحها في طاسة مع زيت خفيف، أو طهيها مباشرة.

رابعًا: طريقة عمل ميني بيتزا

ميني بيتزا

المقادير للعجينة:

3 أكواب من الدقيق

1 ملعقة كبيرة من الخميرة

1 ملعقة كبيرة من السكر

نصف ملعقة صغيرة من الملح

3 ملاعق كبيرة من الزيت

كوب من الماء الدافئ

للحشوة:

صلصة طماطم متبلة بالملح والفلفل والزعتر

جبن مبشور (موتزاريلا أو رومي)

خضار مقطع صغير (فلفل – طماطم – زيتون)

طريقة التحضير:

يُعجن الدقيق مع الخميرة والسكر والملح والزيت والماء حتى تتكون عجينة طرية.

تُترك لتختمر ساعة كاملة.

تُفرد وتُقطع دوائر صغيرة، ثم تُدهن بالصلصة وتُزين بالجبن والخضار.

تُخبز نصف تسوية فقط في فرن ساخن لمدة 10 دقائق.

بعد أن تبرد، تُرص في علبة محكمة وتُحفظ بالفريزر.

خامسًا: طريقة عمل كفتة اللحم أو الدجاج

كفتة الفراخ

المقادير:

نصف كيلو من اللحم أو الدجاج المفروم

بصلة مبشورة ومعصورة جيدًا

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة قرفة أو بهارات مشكلة

بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

يُخلط اللحم أو الدجاج مع البصل والتوابل جيدًا.

يُشكل الخليط أصابع كفتة أو كرات صغيرة.

تُرص في صينية مبطنة بورق زبدة وتوضع في الفريزر حتى تتجمد.

بعد ذلك تُجمع في أكياس أو علب محكمة للحفظ.

عند الاستخدام، تطهى مباشرة من الفريزر سواء في الطاسة أو الفرن أو على الشواية.

