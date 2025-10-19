أفكار وجبات صحية للمدرسة مع بدايات الجو البارد

وجبات صحية للمدرسة، مع اقتراب فصل الشتاء وبدايات الطقس البارد، تبدأ الأمهات في البحث عن وجبات مدرسية تُشعر أطفالهن بالدفء وتمنحهم الطاقة والتركيز خلال اليوم الدراسي.





فالجو البارد يجعل الجسم بحاجة إلى سعرات حرارية أكثر وإلى طعام دافئ ومغذٍ يساعد على رفع المناعة ومقاومة نزلات البرد.

لذلك، من المهم أن تكون وجبات المدرسة متوازنة، تجمع بين المذاق اللذيذ والعناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات، الكربوهيدرات، الفيتامينات والمعادن.



أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الوجبة المدرسية ليست مجرد طعام يسد الجوع، بل هي وسيلة للحفاظ على صحة الطفل ونشاطه الذهني والجسدي، خاصة في الجو البارد الذي يستهلك طاقة إضافية من الجسم.



أضافت الدكتورة هدى، أنه عندما تُعدّ الأم وجبة صحية ومتوازنة تحتوي على مكونات دافئة ومفيدة، فهي لا تمنح طفلها غذاءً فقط، بل أيضًا شعورًا بالحب والاهتمام يدوم طوال اليوم الدراسي.



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة هدى، مجموعة متنوعة من أفكار الوجبات الصحية للمدرسة في الجو البارد، يمكن للأم تحضيرها بسهولة في الصباح أو تجهيزها مسبقًا في الليلة السابقة، لتكون جاهزة في حقيبة الطعام المدرسية.

وجبات صحية

أولًا: السندويتشات الدافئة والمشبعة

السندويتشات هي الخيار الأسرع والأكثر عملية، لكن مع الجو البارد يُفضل أن تحتوي على مكونات تمنح الدفء والطاقة. يمكن لفّها بورق فويل للحفاظ على حرارتها حتى وقت الفسحة.

ساندويتش البيض بالجبن والمشروم:

وجبة متكاملة تحتوي على البروتين من البيض، والكالسيوم من الجبن، والمعادن من المشروم. يمكن قلي البيض مع شرائح المشروم في القليل من زيت الزيتون، ووضعه في عيش بلدي صغير أو توست أسمر مع شريحة جبن.

ساندويتش صدور الدجاج المشوية:

قطعة دجاج مشوية متبلة بالزعتر والليمون مع شريحة خس وطماطم. هذه الوجبة غنية بالبروتين وتشعر الطفل بالشبع لفترة طويلة، وتُساعد على تقوية العضلات.

ساندويتش الجبن الأبيض مع زيت الزيتون والطماطم المجففة:

خيار ممتاز للنباتيين أو الأطفال الذين لا يفضلون اللحوم في المدرسة. يُمكن إضافة رشة زعتر أو ريحان لإضفاء نكهة دافئة وجذابة.

ساندويتش البطاطا المهروسة بالجبن:

وجبة محببة للأطفال، خصوصًا في البرد. تُهرس البطاطا المسلوقة مع قليل من الجبن والمشروم أو الذرة الحلوة، وتُحشى داخل الخبز الساخن.

ثانيًا: وجبات خفيفة وسناكات مغذية

السناكات الصحية بين الحصص تُحافظ على طاقة الطفل وتقلل من رغبته في شراء الحلويات أو الشيبسي من المدرسة.

المكسرات والفواكه المجففة:

خليط صغير من اللوز والجوز والزبيب والتين المجفف يعطي دفعة طاقة قوية وغنية بالدهون المفيدة والألياف.

مكعبات البطاطا الحلوة المشوية:

يمكن تحضيرها في الفرن مع رشة قرفة أو عسل، فهي غنية بفيتامين (أ) وتمنح الجسم الدفء والطاقة.

ميني بان كيك الشوفان:

يُحضّر من دقيق الشوفان والموز، ويمكن وضع طبقة صغيرة من زبدة الفول السوداني أو العسل عليه. وجبة خفيفة ومشبعة وسهلة الأكل في المدرسة.

بسكويت الشوفان المنزلي:

اختيار رائع بدلًا من البسكويت الصناعي، ويمكن تحضيره بعسل النحل بدل السكر، مع القليل من الزبيب أو الشوكولاتة الداكنة.

ثالثًا: الفواكه الموسمية الدافئة

في الشتاء، تُعتبر الفواكه مصدرًا مهمًا للفيتامينات التي ترفع المناعة، خصوصًا في مواجهة نزلات البرد والإنفلونزا.

التفاح المطهو بالقرفة:

يُقطع التفاح ويُطهى في القليل من الماء مع رشة قرفة حتى يلين، ويمكن وضعه في علبة صغيرة محكمة الإغلاق. القرفة تُنشّط الدورة الدموية وتمنح الإحساس بالدفء.

الموز بالعسل وزبدة الفول السوداني:

وجبة سهلة وسريعة الإعداد في الصباح. تُقطع ثمرة الموز ويُضاف عليها قليل من العسل وزبدة الفول السوداني، لتكون وجبة غنية بالبوتاسيوم والطاقة.

اليوسفي والبرتقال:

مصدر غني بفيتامين “سي” الضروري لرفع المناعة، ويمكن وضع شرائح اليوسفي في علبة صغيرة ليسهل على الطفل تناولها دون فوضى.

رابعًا: مشروبات دافئة يمكن حفظها في ترموس صغير

المشروبات الصحية الدافئة لا تُنسى في الشتاء، ويمكن للأم إرسالها في كوب حراري صغير لتبقى دافئة حتى الفسحة.

الحليب الدافئ بالعسل والقرفة:

مشروب مهدئ وغني بالكالسيوم، يساعد على التركيز ويمنح الدفء.

الكاكاو الخام بالحليب:

اختيار محبب للأطفال، وبديل صحي عن مشروبات الشوكولاتة الجاهزة. يمكن تحليته بالعسل بدل السكر.

شاي البابونج أو النعناع:

للمراهقين أو الأطفال الأكبر سنًا، يمكن وضع كمية صغيرة من شاي البابونج الدافئ في ترموس صغير، فهو يهدئ الأعصاب ويساعد على التركيز في الدراسة.

لانش بوكس صحي

خامسًا: نصائح للأمهات عند تحضير وجبات الشتاء

التوازن أهم من الكمية: احرصي على أن تحتوي الوجبة على مصدر للطاقة (مثل الخبز أو البطاطا)، وبروتين (بيض، جبن، دجاج)، وخضروات وفواكه.

اختاري الأطعمة سهلة الأكل:

يفضل أن تكون مقطعة وصغيرة الحجم لتناسب الوقت القصير للفُسحة.

تجنبي الأطعمة السريعة أو المقلية بكثرة: لأنها تُشعر الطفل بالخمول وتقلل من تركيزه في الفصل.

احرصي على النظافة والتغليف الجيد: خصوصًا مع الأطعمة الدافئة، لتجنب نمو البكتيريا أو تسرب الروائح.

نوّعي الوجبات أسبوعيًا: حتى لا يشعر الطفل بالملل، ويمكنك إشراكه في اختيار الوجبات المفضلة لديه.

