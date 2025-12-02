الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استمارة الإعدادية 2026، دليلك الكامل للتسجيل وخطوات ملء البيانات بطريقة صحيحة

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
18 حجم الخط
ads

تعتبر استمارة الإعدادية 2026 خطوة أساسية لكل طالب يستعد لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، فهي الوثيقة الرسمية التي يعتمد عليها الطالب لإثبات بياناته، وتُستخدم في إعداد أرقام الجلوس وتحديد لجنة الامتحان.

 ونستعرض معكم فيما يأتي طريقة استخراجها، والأوراق المطلوبة، والمواعيد المحددة لتسليمها.

كيفية ملء استمارة الإعدادية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية ملء استمارة الإعدادية 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة من وزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.


2. مراجعة البيانات الأساسية والتأكد من صحتها.


3. رفع صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة.


4. حفظ الاستمارة وطباعتها.


5. تسليم النسخة المطبوعة إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

 

الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة الإعدادية 2026

صورة شهادة الميلاد.

صورة الرقم القومي لولي الأمر.

4 صور شخصية حديثة للطالب.

إيصال سداد رسوم الامتحانات حسب تعليمات المدرسة.


نصائح هامة قبل تسليم استمارة الإعدادية 2026

التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

مطابقة الصورة الشخصية للمواصفات الرسمية.

الالتزام بالموعد النهائي الذي تحدده المدرسة أو الإدارة التعليمية.
 

ومن جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، من خلال منصة التقديم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا لاستمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الذي تتيحه علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمارة الإعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه طلاب الشهادة الإعدادية موقع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

لأول مرة، مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حماية بيئة المتوسط من التلوث

اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر اتفاقية برشلونة COP24 في القاهرة

ضبط 39 جوال دقيق مدعم و130 كجم لحوم مجمدة بالجيزة

أخبار مصر اليوم.. محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف.. بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام.. تحذير عاجل من " شعبة المخابز "

مصر تحتضن مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها COP 24

مدير تعليم الجيزة: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومحاسبة المخالفين

محافظ الجيزة يكشف عن خطة متكاملة لتطوير الشوارع وضبط المخلفات والباعة الجائلين

مصدر يكشف مصير التكاتك بعد إلغائها في الجيزة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يسقط في فخ التعادل أمام الكويت في كأس العرب

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

من يملك قرار حل البرلمان ومتى يحق له إصدار القرار؟

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

كأس العرب، الهاجري يسجل الهدف الأول للكويت في مرمى مصر

منتخب مصر يواصل البحث عن أول أهدافه أمام الكويت بعد 60 دقيقة

كأس العرب، أفشة يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكويت

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح أهمية تنظيم الأسرة

تفسير حلم تناول الطعام مع الميت في المنام وعلاقته بالكثير من الخير

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads