استمارة الإعدادية 2026، دليلك الكامل للتسجيل وخطوات ملء البيانات بطريقة صحيحة

تعتبر استمارة الإعدادية 2026 خطوة أساسية لكل طالب يستعد لخوض امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، فهي الوثيقة الرسمية التي يعتمد عليها الطالب لإثبات بياناته، وتُستخدم في إعداد أرقام الجلوس وتحديد لجنة الامتحان.

ونستعرض معكم فيما يأتي طريقة استخراجها، والأوراق المطلوبة، والمواعيد المحددة لتسليمها.

كيفية ملء استمارة الإعدادية 2026

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية ملء استمارة الإعدادية 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة من وزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول بواسطة البريد الإلكتروني المدرسي الموحد.



2. مراجعة البيانات الأساسية والتأكد من صحتها.



3. رفع صورة شخصية مطابقة للمواصفات المطلوبة.



4. حفظ الاستمارة وطباعتها.



5. تسليم النسخة المطبوعة إلى المدرسة مع المستندات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتسليم استمارة الإعدادية 2026

صورة شهادة الميلاد.

صورة الرقم القومي لولي الأمر.

4 صور شخصية حديثة للطالب.

إيصال سداد رسوم الامتحانات حسب تعليمات المدرسة.



نصائح هامة قبل تسليم استمارة الإعدادية 2026

التأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.

مطابقة الصورة الشخصية للمواصفات الرسمية.

الالتزام بالموعد النهائي الذي تحدده المدرسة أو الإدارة التعليمية.



ومن جانبها أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2024-2025، من خلال منصة التقديم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيًّا لاستمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الذي تتيحه علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا.

