قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: لا سلام بدون أوكرانيا كاملة بحدودها

في تصريح مشترك جديد، أكد زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن أي خطة سلام مستقبلية في أوكرانيا يجب أن تستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية، يؤمنون أنها ضرورية لتحقيق تسوية مستدامة وإنهاء الحرب بشكل عادل ومقبول دوليًا.

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: أوكرانيا كاملة.. لا تفاوض على حدودها

وأكد القادة أن أي خطة سلام يجب أن تشمل أوكرانيا بكامل أراضيها، من دون التنازل عن أي شبر من سيادتها.

وشددوا على أن تغيير الحدود بالقوة أمر مرفوض تمامًا وغير مقبول على الساحة الدولية.

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: احترام القانون الدولي ومنع تغيير الحدود بالعنف

وأشار القادة إلى أن فرض تغييرات على التراب الأوكراني بالقوة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللمبادئ الأساسية للأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أن أي تسوية مع روسيا يجب أن تحترم هذه الثوابت.

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا

وأوضح زعماء الدول الثلاث أن أي اتفاق سلام لا بد أن يتضمن ضمانات أمنية راسخة لأوكرانيا، توفر لها الحماية والاستقرار، وتمنع تكرار الاعتداءات أو محاولات تغيير الحدود بالقوة.

وأضافوا أن هذه الضمانات يجب أن تكون قانونية، دولية، وقابلة للتنفيذ.

