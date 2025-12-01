الإثنين 01 ديسمبر 2025
ترامب يكشف فرص التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ويحذر من هذا الأمر

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك "فرصة جيدة" للتوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا عقب المحادثات الأمريكية الأوكرانية الأخيرة في فلوريدا، لكنه حذر من أن فضيحة الفساد التي تهز كييف "ليست مفيدة".

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "أوكرانيا لديها بعض المشاكل الصغيرة الصعبة"، في إشارة إلى تحقيق الفساد الذي أجبر مؤخرا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إقالة مدير مكتبه الذي كان يترأس أيضا وفد التفاوض.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لكنني أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استقالة مدير مكتبه بعد تفتيش منزله، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة بقضية فساد كبرى في قطاع الطاقة.

واستقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني بعد ساعات من تفتيش منزله على خلفية فضائح مالية في قطاع الطاقة.

من جانبه ذكر  المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا في بيان مشترك مع مكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد أن عمليات التفتيش "مصرح بها" وتجري في إطار التحقيقات.

والتقى مسؤولون بارزون في إدارة ترامب، الأحد، مع مفاوضين أوكرانيين في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة لبحث اتفاق سلام بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ووفق ما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، فإن المحادثات ستشمل جدولا زمنيا للانتخابات في أوكرانيا، وإمكانية تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا، وقضايا أخرى لا تزال غير محسومة بين البيت الأبيض وكييف، بينما يسعيان إلى التوصل لاتفاق بشأن شروط خطة سلام مقترحة، بحسب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية.

