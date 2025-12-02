أمر غير مألوف، وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماعات الناتو في بروكسل

18 حجم الخط

يغيب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر في بروكسل، رغم استمرار المباحثات حول حل سلمي محتمل للحرب في أوكرانيا.

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الإثنين: "حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء الناتو، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع".

يشارك نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو في المباحثات المقررة الأربعاء، والتي ستركز على استمرار الدعم لأوكرانيا.

وكان من المقرر أن يكون روبيو في واشنطن لمهام أخرى بـ البيت الأبيض، الثلاثاء.

يُعد تخلف وزير الخارجية الأمريكي عن اجتماعات رسمية للناتو أمرًا غير مألوف.

علقت المتحدثة السابقة باسم الناتو، أوانا لونجيسكو، على منصة "إكس": "لا أتذكر حدوث شيء كهذا في التاريخ الحديث"، مشيرة إلى أن غيابه سيرسل إشارة خاطئة، خاصة في وقت يتطلب التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أوكرانيا.

الناتو يشكل عقبة أمام تنفيذ مبادرة الرئيس دونالد ترامب

يبدو أن سبب قرار الولايات المتحدة يعود جزئيًا إلى أن بعض المسؤولين يرون أن الناتو يشكل عقبة أمام تنفيذ مبادرة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنجاح.

