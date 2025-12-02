الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمر غير مألوف، وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماعات الناتو في بروكسل

روبيو، فيتو
روبيو، فيتو
18 حجم الخط

 يغيب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر في بروكسل، رغم استمرار المباحثات حول حل سلمي محتمل للحرب في أوكرانيا.

وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماعات الناتو في بروكسل

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الألمانية، يوم الإثنين: "حضر الوزير روبيو بالفعل عشرات الاجتماعات مع حلفاء الناتو، ومن غير العملي توقع حضوره في كل اجتماع".

يشارك نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندو في المباحثات المقررة الأربعاء، والتي ستركز على استمرار الدعم لأوكرانيا. 

وكان من المقرر أن يكون روبيو في واشنطن لمهام أخرى بـ البيت الأبيض، الثلاثاء.

يُعد تخلف وزير الخارجية الأمريكي عن اجتماعات رسمية للناتو أمرًا غير مألوف.

علقت المتحدثة السابقة باسم الناتو، أوانا لونجيسكو، على منصة "إكس": "لا أتذكر حدوث شيء كهذا في التاريخ الحديث"، مشيرة إلى أن غيابه سيرسل إشارة خاطئة، خاصة في وقت يتطلب التنسيق الوثيق مع الحلفاء الأوروبيين بشأن أوكرانيا.

الناتو يشكل عقبة أمام تنفيذ مبادرة الرئيس دونالد ترامب

يبدو أن سبب قرار الولايات المتحدة يعود جزئيًا إلى أن بعض المسؤولين يرون أن الناتو يشكل عقبة أمام تنفيذ مبادرة الرئيس دونالد ترامب الأخيرة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيت الأبيض الحرب الروسية الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة أوكرانيا ترامب حلف شمال الأطلسي الناتو حلفاء الناتو

مواد متعلقة

روبيو: أمريكا تتفهم موقف روسيا ووجهة نظرها بشأن التسوية الأوكرانية

روبيو وويتكوف وكوشنر يلتقون مسؤولين أوكرانيين الأحد بفلوريدا

روبيو يكشف حقيقة انقسام الإدارة الأمريكية حول التعامل مع الأزمة الأوكرانية

على خطى ترامب، روبيو يصف رئيس كولومبيا بـ "المجنون" ويهدده بورقة الجيش والشرطة

الأكثر قراءة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

الذئب الصيني المقاتل مفاجأة معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads