الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حلف الناتو: نعتزم تعزيز الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا

قال أمين حلف الناتو مساء اليوم الأربعاء: سنعزز الدعم لـ أوكرانيا وسنزيد الضغط على روسيا.

وأضاف أمين حلف الناتو: نرحب بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.. أي اتفاق سلام طويل الأمد يجب أن يضمن سيادة أوكرانيا.

الخطة الأمريكية والموقف الأوروبي

وفي 21 نوفمبر الماضي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الخطة الأمريكية يمكن أن تشكل الأساس لتسوية سلمية نهائية، لكن لا يتم في الوقت الراهن بحث تفاصيل النص مع روسيا.

 

إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأمريكية عاجزة، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهم ويحلمون بإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.

وأشار إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الحقيقي في ساحة المعركة.

