زاخاروفا: تصريح رئيس لجنة الناتو العسكرية محاولة متعمدة لتقويض التسوية في أوكرانيا

18 حجم الخط

أدانت وزارة الخارجية الروسية تصريحات ممثلي حلف شمال الأطلسي بشأن ضربات استباقية محتملة ضد روسيا واعتبرتها غير مسؤولة.

تصريحات ممثلو حلف شمال الأطلسي بشأن ضربات استباقية

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو ترى في تصريح رئيس لجنة الناتو العسكرية محاولة متعمدة لتقويض الجهود الرامية إلى التسوية في أوكرانيا.

وأضافت في تصريح تناقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، أن تلك التصريحات غير مسؤولة للغاية وتظهر رغبة في التصعيد.

مواقف أكثر عدوانية للرد علي الهجمات الألكترونية الروسية

جاء هذا بعدما قال رئيس اللجنة العسكرية بحلف شمال الأطلسي/الناتو جوزيبي دراجوني، إن التكتل يدرس اتخاذ مواقف "أكثر عدوانية" في الرد على الهجمات الإلكترونية الروسية وأعمال التخريب وانتهاكات الأجواء، وفق تعبيره.

وأضاف دراجوني في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن التحالف العسكري الغربي ينظر في تعزيز استجابته للحرب الهجينة من موسكو.

وقال: "ندرس كل شيء.. نحن نتعامل في المجال السيبراني بسياسة ردود الفعل. ما نفكر فيه حاليًا، هو أن نكون أكثر عدوانية أو استباقية بدلًا من الاكتفاء برد الفعل".

يذكر أن أوروبا كانت أعلنت مؤخرًا أنها تعرضت لحوادث قالت إنها "حرب هجينة"، ونسبت بعضها إلى روسيا، شملت قطع الكابلات في بحر البلطيق وهجمات إلكترونية، وتوغل مسيرات عطلت مطارات أوروبية كبرى.

في حين أشارت "فاينانشيال تايمز"، إلى أن الرد في المجال السيبراني "سيكون أسهل"، إذ يمتلك العديد من الدول الأوروبية قدرات هجومية.

رغم ذلك رأت أن الرد سيكون أصعب فيما يتعلق بأعمال التخريب أو توغلات المسيرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.