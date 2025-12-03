الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط مخالفات انتخابية في عدة مراكز بمحافظات الصعيد والدلتا

ضبط مخالفات انتخابية
ضبط مخالفات انتخابية في عدة مراكز بمحافظات الصعيد والدلتا
تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية من ضبط عدد من المخالفات الانتخابية في محافظات مختلفة وذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت:

دمنهور – البحيرة: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كروت دعائية لأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

أخميم – سوهاج: ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه فى استخدامها لدفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

مركز الوقف – قنا: ضبط عامل بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لاستخدامها لدفع المواطنين للتصويت لصالح بعض المرشحين.

جهينة – سوهاج: ضبط مالك مخزن وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لاستخدامها لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.

 

