ضبط مخالفات انتخابية في عدة مراكز بمحافظات الصعيد والدلتا

تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين الدوائر الانتخابية من ضبط عدد من المخالفات الانتخابية في محافظات مختلفة وذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية بجميع أنحاء الجمهورية، حيث تضمنت:

دمنهور – البحيرة: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كروت دعائية لأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين لدفعهم للتصويت لصالحه.

أخميم – سوهاج: ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه فى استخدامها لدفع الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين.

مركز الوقف – قنا: ضبط عامل بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لاستخدامها لدفع المواطنين للتصويت لصالح بعض المرشحين.

جهينة – سوهاج: ضبط مالك مخزن وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين لاستخدامها لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.

