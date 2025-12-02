محافظ الجيزة يوجه بإزالة المخالفات في حي العجوزة استجابة لشكوى مواطن

18 حجم الخط

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اللقاء الأسبوعي المخصص للاستماع إلى شكاوى المواطنين من مختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي وتحقيق استجابة فورية لمشكلاتهم، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى المقدمة من سكان أحياء العجوزة والدقي والهرم، حيث بدأت الجلسة بعرض شكوى أحد المواطنين من حي العجوزة حول قيام مستأجر أحد المحال بأعمال هدم وتكسير بالجزء الخلفي للمحل وغلق ثلاثة شبابيك بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة.



عدم السماح بمباشرة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة

ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والتشديد على عدم السماح بمباشرة أي نشاط قبل الحصول على التراخيص اللازمة، كما كلّف ممثلي شركة كهرباء جنوب القاهرة بفحص أي مخالفات مرتبطة بخدمة الكهرباء والتعامل معها قانونيًا.

وفي حي الدقي، ناقش المحافظ شكوى لأحد سكان شارع مكة بشأن عدم تمكينه من تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار الذي يقيم فيه.

وأصدر المحافظ توجيهات فورية لرئيس حي الدقي بإصدار الترخيص اللازم وتمكين الشاكي من تنفيذ أعمال الترميم طبقًا لقرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظًا على السلامة الإنشائية وسلامة السكان.

أما في حي الهرم، فقد تناول اللقاء شكوى أحد المواطنين بمنطقة (أ) بحدائق الأهرام حول قيام ملاك قطعة أرض مجاورة بمخالفة ترخيص البناء وعدم الالتزام بالرسومات الهندسية.



ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع تنفيذ الإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة والمتابعة المستمرة للموقع.

وشهد اللقاء طرح عدد آخر من الشكاوى التي وجّه المحافظ بسرعة فحصها والتعامل معها بشكل فوري، مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية أساسية في خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في أحياء الجيزة.

حضر اللقاء كل من هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني، إلى جانب رؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية.

