ضبط 39 جوال دقيق مدعم و130 كجم لحوم مجمدة بالجيزة

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية السيد بلاسي، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مع التأكيد على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

وفي إدارة تموين العياط، قادت هند سعيد مديرة الإدارة حملة بالتعاون مع الرقابة المركزية بالمديرية، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا شمل نقص الوزن، عدم إعطاء بون، عدم وجود قائمة بيانات، عدم نظافة أدوات الإنتاج، غلق بدون إذن، انتهاء من الإنتاج، ومحضر جنح.

ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

كما تم ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و130 كيلو لحوم مجمدة غير مطابقة، بالإضافة إلى 28 جوال دقيق بلدي مدعم و27 كيلو نخالة ناعمة ضمن حملة مشتركة مع الرقابة المركزية، ليصبح إجمالي المضبوطات 39 جوال دقيق مدعم.

ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي

وفي إدارة تموين أوسيم، شنت إدارة التموين حملة برئاسة صلاح غراب وماهر عامر، وأسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات داخل إحدى مطاحن القطاع العام لحين صدور قرار النيابة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، وتستمر فرق الرقابة في متابعة الأسواق لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين من المخالفات التموينية.

