الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 39 جوال دقيق مدعم و130 كجم لحوم مجمدة بالجيزة

الدقيق، فيتو
الدقيق، فيتو
18 حجم الخط

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملاتها المكثفة، تنفيذًا لتوجيهات مدير المديرية السيد بلاسي، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للاشتراطات الصحية، مع التأكيد على عدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تهدد صحة المواطنين.

وفي إدارة تموين العياط، قادت هند سعيد مديرة الإدارة حملة بالتعاون مع الرقابة المركزية بالمديرية، وأسفرت عن تحرير 19 محضرًا متنوعًا شمل نقص الوزن، عدم إعطاء بون، عدم وجود قائمة بيانات، عدم نظافة أدوات الإنتاج، غلق بدون إذن، انتهاء من الإنتاج، ومحضر جنح.

ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

 كما تم ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و130 كيلو لحوم مجمدة غير مطابقة، بالإضافة إلى 28 جوال دقيق بلدي مدعم و27 كيلو نخالة ناعمة ضمن حملة مشتركة مع الرقابة المركزية، ليصبح إجمالي المضبوطات 39 جوال دقيق مدعم.

ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي

وفي إدارة تموين أوسيم، شنت إدارة التموين حملة برئاسة صلاح غراب وماهر عامر، وأسفرت عن ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات داخل إحدى مطاحن القطاع العام لحين صدور قرار النيابة.

وأكدت المديرية استمرار الحملات اليومية على الأسواق والمخابز لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها، ومراقبة جودة المنتجات الغذائية، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحة المواطنين، وتستمر فرق الرقابة في متابعة الأسواق لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين من المخالفات التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتجات الغذائية المخالفات التموينية المخابز البلدية سوق السوداء مستودعات الغاز مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين

مواد متعلقة

أخبار مصر اليوم.. محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف.. بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام.. تحذير عاجل من " شعبة المخابز "

مصر تحتضن مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها COP 24

مدير تعليم الجيزة: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومحاسبة المخالفين

محافظ الجيزة يكشف عن خطة متكاملة لتطوير الشوارع وضبط المخلفات والباعة الجائلين

مصدر يكشف مصير التكاتك بعد إلغائها في الجيزة

وزيرة التنمية المحلية تطلق النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ"

إزالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الضبعي في العياط

اكتشاف أسرار جديدة لعمليات التحنيط في مصر القديمة داخل ورشة بسقارة

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads