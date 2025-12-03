خريطة التطوير، 10 قرارات لمحمد عبد اللطيف غيَّرت شكل التعليم في 2025 (إنفوجراف)

أخبار مصر اليوم.. محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف.. بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام.. تحذير عاجل من " شعبة المخابز "