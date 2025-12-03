الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

انفوجراف

خريطة التطوير، 10 قرارات لمحمد عبد اللطيف غيَّرت شكل التعليم في 2025 (إنفوجراف)

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو
18 حجم الخط


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نظام البكالوريا المصرية مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية محمد عبد اللطيف مهارات القراءة والكتابة

مواد متعلقة

استمارة الإعدادية 2026، دليلك الكامل للتسجيل وخطوات ملء البيانات بطريقة صحيحة

لأول مرة، مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حماية بيئة المتوسط من التلوث

اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر اتفاقية برشلونة COP24 في القاهرة

ضبط 39 جوال دقيق مدعم و130 كجم لحوم مجمدة بالجيزة

أخبار مصر اليوم.. محمد رجب خليفة رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف.. بعد قرار تقسيم الأجرة، القائمة الكاملة لخطوط أتوبيسات النقل العام.. تحذير عاجل من " شعبة المخابز "

مصر تحتضن مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها COP 24

مدير تعليم الجيزة: لا تهاون في تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ومحاسبة المخالفين

محافظ الجيزة يكشف عن خطة متكاملة لتطوير الشوارع وضبط المخلفات والباعة الجائلين

الأكثر قراءة

5 وفيات و14 مصابا سقطوا في لحظة، المعاينة الأولية تكشف أسباب حريق سوق الخواجات بالمنصورة

فنيين وسائقين ومهندسين، بني سويف تنظم اليوم أكبر ملتقى توظيفي للشباب والخريجين

لأول مرة يشمل جميع الأنواع، انخفاض أسعار الزيت اليوم في الأسواق

برودة في القاهرة والصغرى في الصعيد تسجل 11، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

انخفاض 5 جنيهات في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025

بيراميدز ضيف ثقيل على كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات

وزير الصحة: الدولة توفر بيئة استثمارية محفزة لزيادة الإنتاج وتوافر الدواء الآمن

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-12-2025

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

ارتفاع الذهب مدفوعًا بتوقعات خفض معدلات الفائدة الأمريكية

إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس

المزيد

انفوجراف

بطولات ليونيل ميسي قبل نهائي الدوري الأمريكي 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 3 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads