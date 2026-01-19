عيد ميلاد أنغام، رحلة "صوت مصر" من الأزمات إلى قمة الغناء العربي

18 حجم الخط

تحتفل اليوم سلطانة الشجن الفنانة أنغام بعيد ميلادها، وهي تتربع على قمة الأغنية العربية، متمتعة بلقب "صوت مصر" الذي حصدته بجدارة عبر مسيرة فنية امتدت لعقود.

لكن خلف هذا البريق الفني والوجه الهادئ، اختبأت حياة مليئة بالعواصف الشخصية، والأزمات التي وصلت إلى ساحات القضاء وشاشات التلفزيون.

وتستعرض فيتو في هذا التقرير أبرز الأزمات التي شكلت مسيرة أنغام، وصهرت شخصيتها القوية.

أزمات عائلية في حياة أنغام

بدأت أزمات أنغام حين نشب خلاف حاد بينها وبين والدها الموسيقار محمد علي سليمان، وذلك لم يكن الخلاف عائلي فحسب، بل كان مهنيا حول رغبتها في التمرد على ألحانه وتغيير جلدها الفني.

وصل الخلاف لذروته عندما أعلن الأب في تصريحات صحفية سابقة: "أنغام انتهت بالنسبة لي، وهي ابنة عاقة فنيًا".

وظلت أنغام لسنوات ترفض التعليق المباشر، لكنها قالت في أحد اللقاءات: "كنت أريد أن أكبر، والدي كان يريدني أن أظل في إطار معين، الاستقلال كان ضرورة لكي أكون ما أنا عليه الآن".

ولم يكن خلاف أنغام مع والدها هو الوحيد، حيث كانت علاقة أنغام بشقيقتها الراحلة "غنوة" متوترة للغاية، حيث اتهمت غنوة شقيقتها الكبرى بمحاربتها فنيًا ومنعها من دخول الوسط.

وقالت غنوة في لقاء تلفزيوني: "أنغام لم تقف بجانبي، وهي لا تريدني أن أغني".

بعد وفاة غنوة في حادث سير عام 2018، عاشت أنغام صدمة كبرى، ورغم الهجوم الذي طالها، ظهرت أنغام لاحقًا وهي تبكي قائلة: "كنت أتمنى أن تفهم غنوة أنني كنت أخاف عليها من صعوبة هذا الوسط، رحيلها كسرني".

حياة عاطفية غير مستقرة

لم تكن حياة أنغام العاطفية هادئة يومًا، فقد خاضت تجارب انتهت جميعها بأزمات كبرى، فقد انتهى زواجها الثاني من الموزع الكويتي فهد محمد الشلبي في أروقة المحاكم، وتصاعدت الأزمة لدرجة صدور قرار بضبطها وإحضارها في الكويت عام 2016 بسبب قضية رؤية لابنها عبد الرحمن.

وقد صرحت أنغام حينها، قائلة: "أحترم القضاء الكويتي، لكن لن أسمح لأي شخص بانتزاع ابني مني مهما حدث".

أما الأزمة التالية فكانت عندما فجر محامي الفنانة زينة مفاجأة مدوية أثناء قضية النسب الشهيرة، بكشف وثيقة زواج أنغام من أحمد عز، ما اضطر أنغام لإصدار بيان أكدت فيه أن الزواج كان شرعيًا وليس سريًا بالمعنى الذي تم تداوله في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالت: "لم أعلن الزواج احترامًا لخصوصيتي ولأسباب تتعلق بحضانة أطفالي".

وفي الزيجة الثالثة تعرضت أغنام لهجوم شرس بتهمة "خطف زوج"، كون الموزع أحمد إبراهيم كان متزوجًا من سيدة تدعى ياسمين عيسى ولديه منها أطفال.

وفي لقاء شهير، قالت أنغام لمنتقديها: "اللي يزعل يتفلق، دي حياتي الخاصة وأنا حرة فيها".

المعركة مع الموت والأزمات الصحية

في أواخر عام 2022، عاش جمهور أنغام حالة من الرعب بعد دخولها المفاجئ للمستشفى إثر مضاعفات جراحية أدت إلى انسداد معوي وتوقف حركة الأمعاء.

ووصفت أنغام حالتها في برنامج "سهرانين" قائلة: "رأيت الموت بعيني، وكنت أدعو الله أن يلهمني الصبر من أجل أبنائي. كانت فترة كشفت لي من يحبني بصدق".

صراع لقب "صوت مصر"

لم تخل مسيرة أنغام من "حروب باردة" مع زميلاتها، وتحديدا الفنانة شيرين عبد الوهاب، حول لقب "صوت مصر".

ولكن استطاعت انغام حسم الجدل بذكاء، حيث صرحت في إحدى اللقاءات: "اللقب لا يمنح بل يؤخذ من الجمهور والتاريخ، وأنا أعمل منذ 30 عام لأكون جديرة باسم بلدي".

تظل أنغام نموذج للفنانة التي لم تكسرها الأزمات، بل زادت صوتها شجن وعمق، حيث يرى محبوها أن كل أزمة مرت بها كانت "بروفة" لغنوة جديدة، تلمس بها قلوب الملايين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.