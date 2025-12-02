أهلي 2005 يتعادل مع الاتحاد سلبيًّا في دوري الجمهورية للشباب

18 حجم الخط

تعادل فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 سلبيًّا مع ضيفه الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من دوري الجمهورية للشباب.

تشكيل أهلي 2005 أمام الاتحاد السكندري

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: إبراهيم محمد - مازن أحمد - أحمد عابدين - طارق فوزي.

الوسط: كريم عمرو - محمد رأفت - إبراهيم عادل - إبراهيما كاظم.

الهجوم: حمزة عبد الكريم - صامويل أوبونج.

وشارك عمر معوض بدلًا من كريم عمرو، وهشام مصطفى بدلًا من صامويل أوبونج، ومحمد رضا بدلًا من محمد رأفت، ومحمد زعلوك بدلًا من إبراهيما كاظم، وسيف أيمن بدلًا من إبراهيم محمد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2005» رصيده إلى 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، وخسارتين، حيث خسر أمام مودرن سبورت 2 - 3، وفاز على فاركو 3 - 2، وعلى غزل المحلة 2 - 1، وعلى بيراميدز 3 - 2، وعلى إنبي 3 - 2، وعلى سيراميكا 2 - 1، وخسر أمام حرس الحدود 1 - 2، وفاز على الزمالك 3 - 0، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 0، وتعادل مع الاتحاد السكندري 0 - 0، مسجلًا 19 هدفًا مقابل 13 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلًّا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا، وعصام عبد الباسط مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، ومحمد أبو ستة مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

